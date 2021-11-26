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WRC / Rally Monza Haberler

Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası takım patronu Jari-Matti Latvala, takımının sürücüler ve markalar şampiyonasını kazanmasının ardından, takım patronu olarak ilk senesinin "mükemmel" geçmesini beklemediğini söyledi.

Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış

Eski Toyota, Volkswagen ve M-Sport sürücüsü, bu senenin başında dört kez WRC şampiyonu Tommi Makinen'in yerine, Japon markanın WRC programının başına getirildi. 

2021'de, rakipleri Hyundai'yi geçerek markalar şampiyonasını kazanan ve 12 ayağın dokuzunu kazanmayı başaran Toyota, Latvala yönetiminde başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Sürücüler şampiyonasında da Toyota pilotları ilk iki sırada yer alırken Sebastian Ogier, Elfyn Evans'ı yenerek sekizinci şampiyonluğunu aldı.

İlk senesindeki takım yönetimi hakkında konuşan Latvala, işindeki ilk senede bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Latvala, "Uzun bir sezon geçirdiğinizde ve şampiyonluğa ulaştığınızda, bunun ardından içinizde bir boşluk olur. Rahatlarsınız ama aynı zamanda bir boşluğa düştüğünüzü de hissedersiniz."

"2018'de Toyota ile Avustralya'da markalar şampiyonluğunu kazandığımızda benim için bu durum çok özel ve çok duygusaldı, bir sürücü olarak da bunu kazandım ve şu anda da bir takım patronu olarak kazandım."

"Bu sezon dokuz galibiyet almayı başardık, bunun yanında Seb ve Julien ile Elfyn ve Scott da şampiyonada ilk iki sırayı aldılar."

"Daha fazla bir şey isteyemezsiniz, bu mükemmel bir sezondu ve böyle olacağını hayal bile edememiştim." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Takım yönetiminin bir öğrenme eğrisi ortaya koyduğunu söyleyen Latvala, sürücüleri olan Ogier, Evans, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta'yı izledikten sonra, kendisinin bir sürücü olarak neden şampiyon olamadığını anladığını söyledi.

Konu hakkında Latvala, "Sürücülerimizi izledikten sonra, bunu söylemek biraz üzücü, ama kendimin neden dünya şampiyonu olamadığını anladım."

"Bu çocukları izledikten sonra yaptığım hataların ne olduğunu gördüm. Bunları öğrenmek güzel ancak aynı zamanda oldukça üzücü."

"Herkesin bir arada çalışmasını sağladık ve herkesin hedefi aynı, bu da benim için yeni bir dünya."

"Daha önce hiç bu kadar büyük bir insan grubunun yönetiminde yer almamıştım ve aynı zamanda sürücülerin en iyi performanslarını göstermeleri için mutlu olduklarından emin olmamıştım. Herkesi motive etmeye çalışmak benim için büyük bir öğreti oldu." dedi.

Gelecek sene WRC'ye gelecek olan Rally1 hibrit kuralları ile beraber Latvala, yeni bir zorlukla karşılaşacak.

Toyota bu hafta Fransa'da, tamamen yeni GR Yaris ile bir teste katıldı ancak Evans'ın, test alanının dışında tamir edilmesini gerektirecek bir kaza yapmasının ardından test yarıda kaldı.

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