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Latvala: "Rovanpera'nın dominasyonu bana Loeb'u hatırlattı"

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, Estonya Rallisi'ni domine eden Kalle Rovanpera'yı Sebastien Loeb ile kıyaslıyor.

Tom Howard
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Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kariyerinin en dominant rallisini geride bırakan Rovanpera, ikinci Thierry Neuville'e tam 46.5 saniye fark atarak galibiyete ulaşmayı başardı.

Altıncı etapta liderliği aldıktan sonra arkasına bakan Rovanpera, Cumartesi sabahından itibaren ralliyi tamamen kontrolü altına aldı ve arka arkaya 13 etap kazanmayı başararak tarih yazdı.

WRC tarihine bakıldığında bu ralliye benzer sadece bir performans görebiliyoruz: Sebastien Loeb'in 2005 Korsika Rallisi'nde 13 etabın 12'sini kazanarak aldığı galibiyet.

Sürücüsünün performansını öven Jari-Matti Latvala da bu ralliye göndermede bulunmakta.

Latvala, "Gördüğüm kadarıyla Kalle ve Jonne [Halttunen] konfor alanına girmişlerdi."

"O bölgeye girmek, bir şeyleri çok iyi yaptığınızda doğal olarak gelen bir şeydir. Bir anda giriverirsiniz. Ancak bunu nasıl yapacağınız tam bir soru işareti."

"Kalle'nin performansı inanılmaz, tıpkı 2005'te Sebastien Loeb'un Korsika'da yaptığı gibi ralliyi domine etti." dedi.

Podium: Winners Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, second place Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, third place Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Podium: Winners Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, second place Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, third place Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Performansı hakkında konuşan Rovanpera ise, "Gerçekten çok iyi bir [ralliydi."

"Takvimdeki en sevdiğim ralli, çok keyif aldım. Araçtan ve etaplardan gerçekten keyif alıyordum, zamanlardan da bunu görmek mümkün."

"Mantık basit, eğer araç istediğiniz gibi çalışıyorsa, o zaman ne isterseniz yapabilirsiniz."

"Etapları oldukça iyi bildikten sonra her şey kendinize güvenmekle ilgili. Bazı yerlerde sınırı zorlamama gerek kalmadı, sadece gaza basmam yeterli oldu."

"Sanırım Loeb de benzer bir performans sergiledi, açıkçası umurumda değil, yine de etap galibiyetlerini yığmamız iyi." dedi.

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