Latvala: "Rovanpera'nın bu hafta sonu farklı bir seviyede olacağını biliyordum"

Portekiz'de kusursuz bir performans sergileyen Kalle Rovanpera, ilk gün yolu açanlardan biri olmasına rağmen 10.8 saniye farkla liderliği almayı, bu farkı Cumartesi günü sona ererken tam 57.5 saniyeye kadar çekmeyi başardı.

Pazar gününü rölantide geçiren ve 54.7 saniye farkla zafere ulaşan Rovanpera, böylece kendisi için aşırı iyi gitmeyen ve ilk dört rallide sadece bir kez podyuma çıkabildiği sezonun ilk zaferine ulaşarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Cumartesi günü Rovanpera hakkında konuşan Jari-Matti Latvala'ya göre Rovanpera sonunda ışığını yeniden yakalamış vaziyette.

Autosport'a konuşan Latvala, "Elbette şampiyonluğa ulaştığınızda motivasyonunuzu biraz kaybetmeniz doğal."

"Başka faktörler de var, örneğin sezon boyunca yol pozisyonu konusunda biraz şanssızdı ve araç da %100 doğru değildi."

"Ancak bu rallinin başından beri diğer hafta sonlarına kıyasla farklı bir seviyede olduğunu hissedebiliyordum." dedi.