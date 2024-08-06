Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala’ya göre Sami Pajari, Finlandiya’daki etkileyici Rally1 performansının ardından, gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nda Toyota için potansiyel bir sürücü seçeneği haline geldi.

Toyota, geçen hafta sonu Finlandiya Rallisi'nde Sami Pajari ve yardımcı pilotu Enni Malkonen’a GR Yaris Rally1 aracını kullanma fırsatı verdi ve ikili, genel klasmanda dördüncü olarak dikkat çekti.

Pajari’nin 20 etap boyunca gösterdiği performans Latvala’yı etkiledi ve kendisinin gelecekte tam zamanlı bir Rally1 sürücüsü olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Latvala, Autosport'a verdiği demeçte, "Bence harika bir iş çıkardılar. İlk etapta sıkıntılı bir başlangıç yaptılar ve durumları pek umut verici görünmüyordu."



"Ancak kendini toparlama şekli çok güçlü oldu ve en hızlı etap zamanını aldı,” dedi.

"Mental olarak çok güçlü ve bunu görmek gerçekten güzeldi. Bence tam zamanlı bir Rally1 sürücüsü olma potansiyelini gerçekten gösterdi."

Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

"Şu anda odağı WRC2 çünkü onun şampiyonluk için mücadele etmesini istiyoruz. Hala bir şansı var ve buna odaklanmasını istiyoruz. Ancak tabii ki gelecek yıl onunla ne yapacağımız hakkında konuşuyoruz."

Toyota, gelecek yılki sürücü kadrosunu henüz doğrulamadı ancak Kalle Rovanpera ile geçen yıl çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu da gelecek yıl için tam zamanlı bir durumu içeriyordu.

Latvala, sözlerine şunları da ekledi: "Bu süreç genellikle Finlandiya Rallisi'nden sonra başlar, bu yüzden gelecek yıl için sözleşmelere bakmamız gerekiyor. Şu anda oldukça iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum."

"Sürücüleri kesinlikle tutmaya çalışacağız ancak Seb’in gelecek yıl ne yapmak istediği, sürmek isteyip istemediği gibi birkaç soru işareti var."



"Ve sonra tabii ki Sami ile ilgili birkaç noktayı netleştirmeye başlamamız gerekiyor."

Pajari'nin takımın gelecek yıl için düşüneceği seçenekler arasında olup olmadığı sorulduğunda ise, “Evet. Ama tabii ki bakmamız ve düşünmemiz gerekiyor.” dedi



Pajari, Finlandiya Rallisi performansından memnun olduğunu ancak geliştirilecek alanlar olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili Pajari şunları söyledi: "O kadar fazla duyguya sahibim ki en üstte hangisinin olduğunu anlamak kolay değil."

"Tabii ki bu büyük performanstan ve elde ettiğimiz bu sonuçtan gerçekten mutluyum. İlk Rally1 deneyimimde bu sonuç gerçekten kabul edilebilir ve bir etap zaferi kazanmak da pastanın üzerindeki çilek gibi."

"Ama daha iyi yapmak istediğim birçok şey var. Her zaman gelişecek bir alan vardır."

"Duygularım biraz karışık. Kağıt üzerindeki sonuç gerçekten güzel ama Kalle’nin yarışın bitimine iki etap kala yarış dışı kaldığını düşünürseniz, bu takım ve Kalle için büyük bir kayıp."



"Bu durum rallinin ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Birçok sürücü yolda bazı sorunlar yaşadı."

Pajari, Rally1'e 'çok yakında' geri dönmek istediğini belirtti ancak şu anda WRC2 şampiyonluğu için mücadele etmeye odaklandığını söyledi.

"Umarım çok yakında Rally1 aracına geri dönerim. Bu araçla bir hafta gerçekten inanılmaz bir deneyim yaşadım ve en kısa sürede tekrar yapmak istiyorum."

"Yine de bu sezonun ana hedefi, WRC2 şampiyonası ve şampiyonluk mücadelesi için de hala iyi bir seviyedeyiz."