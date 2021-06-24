Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"

Fransız sürücü, WRC'nin aptal sezonunun önemli isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Efsane sürücü, gelecek yılki yeni Hybrid Rally 1 döneminde ne yapacağını henüz açıklamadı ve geleceği netleşmiş değil.

Son dünya şampiyonu, COVID-19'un 2020 sezonunun çoğunluğunu etkilemesinin ardından bir tam sezon daha geçirmek istediğini ve bu yüzden emekliliğini 2021 sonuna ertelediğini duyurmuştu.

Bununla beraber bazı isimler, Ogier'in bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanması halinde gelecek yıl da tam sezon yarışabileceğini iddia ediyorlar.

Takım patronu Latvala, Japon üreticinin Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta kadrosunu korumak istediğini, Ogier'nin de en azından 2022 sezonunun yarısında yarışabileceğini belirtti.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Eski WRC sürücüsü, Ogier'in gelecek yıl tam sezon yarışma ihtimalinin çok az olduğunu fakat şu anda yaptıkları görüşmelerin, Ogier'in diğer etkinliklerde yer almasına izin verecek şekilde yarı zamanlı bir anlaşma üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Latvala, Autosport'a verdiği demeçte, şu anda şampiyonaya liderlik eden Ogier'in 2022 sezonunun tamamında yer alması için herhangi bir şans olup olmadığını sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Asla, asla dememek lazım. Bu bir olasılık ama bence ufak bir olasılık."

"Bence Sebastien, biraz Sebastien Loeb gibi. Sanırım birkaç yıl önce Porsche Carrera Cup'ta gördüğümüz gibi başka şeyler deneyimlemek istiyor ve sanırım bir Formula 1 aracını denedi. Diğer şampiyonalarda da şansı var."

“Başka bir şey yapmakla ilgilendiğini düşünüyorum ve bu yüzden muhtemelen yarım sezon yarışmak isteyeceğini düşünüyorum."

“Asla, asla dememek lazım ama şu anda için hâlâ yarım sezonluk bir anlaşma gibi görünüyor."

"Sebastien ile görüşüyoruz ve doğrusu, tam sezon için herhangi bir şey onaylanmadı ve belki de yarım sezon yarışabileceğini çok açık şekilde söyledi ve şu anda odaklandığımız şey bu."

“Bu açıdan yarım sezon yapmaya çalışacağız ve tabii ki Sebastien için yarım sezonluk bir anlaşmamız varsa, sezonun diğer yarısında mücadele edecek ek bir sürücüye ihtiyacımız olacak. Ayrıca rallilere karar verebilmemiz için de hâlâ 2022 takvimine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

2022 takviminin henüz yayınlanmamış olması, Toyota'nun sürücü kadrosunu belirlemesini engellerken, Latvala'ya göre Ogier'ın yer almadığı rallilerde Toyota'yı sürmesi için birkaç isim bulunuyor.

Bu isimler Toyota, Citroen ve M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi, M-Sport'un Teemu Suninen, Hyundai'nin Dani Sordo ve WRC2 sürücüsü Jari Huttunen.

Latvala, "Teemu Suninen, Lappi ve oldukça uzun bir süredir Hyundai için yarışan Dani [Sordo] var."

“Orada oldukça rahat olduğunu düşünüyorum ama bir bakıma bizim için biraz ilginç olabilir. Ayrıca Sardunya'da WRC2'yi kazanan yükselen yıldız Jari Huttunen var."

"Hyundai, mevcut sürücüleriyle anlaşmalar yapmış olsa da aralarından seçim yapabileceğimiz çok sayıda sürücü var ve biz, mevcut sürücüleri takımımızda tutmak istiyoruz. Gelecek yıl aynı sürücülere sahip olacağımızdan oldukça eminim ama yine de bu pozisyon için hâlâ iyi seçenekler var." dedi.