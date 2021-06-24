Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / 91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!
WRC Haberler

Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota patronu Jari-Matti Latvala, Sebastien Ogier'in 2022'de tam sezon WRC'de yarışma ihtimalini reddetmiyor ancak yapılabilecek olası bir anlaşmanın büyük ihtimalle "yarım sezon" olacağını düşünüyor.

Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"

Fransız sürücü, WRC'nin aptal sezonunun önemli isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Efsane sürücü, gelecek yılki yeni Hybrid Rally 1 döneminde ne yapacağını henüz açıklamadı ve geleceği netleşmiş değil.

Son dünya şampiyonu, COVID-19'un 2020 sezonunun çoğunluğunu etkilemesinin ardından bir tam sezon daha geçirmek istediğini ve bu yüzden emekliliğini 2021 sonuna ertelediğini duyurmuştu.

Bununla beraber bazı isimler, Ogier'in bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanması halinde gelecek yıl da tam sezon yarışabileceğini iddia ediyorlar.

Takım patronu Latvala, Japon üreticinin Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta kadrosunu korumak istediğini, Ogier'nin de en azından 2022 sezonunun yarısında yarışabileceğini belirtti.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Photo by: Toyota Racing

Eski WRC sürücüsü, Ogier'in gelecek yıl tam sezon yarışma ihtimalinin çok az olduğunu fakat şu anda yaptıkları görüşmelerin, Ogier'in diğer etkinliklerde yer almasına izin verecek şekilde yarı zamanlı bir anlaşma üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Latvala, Autosport'a verdiği demeçte, şu anda şampiyonaya liderlik eden Ogier'in 2022 sezonunun tamamında yer alması için herhangi bir şans olup olmadığını sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Asla, asla dememek lazım. Bu bir olasılık ama bence ufak bir olasılık."

"Bence Sebastien, biraz Sebastien Loeb gibi. Sanırım birkaç yıl önce Porsche Carrera Cup'ta gördüğümüz gibi başka şeyler deneyimlemek istiyor ve sanırım bir Formula 1 aracını denedi. Diğer şampiyonalarda da şansı var."

“Başka bir şey yapmakla ilgilendiğini düşünüyorum ve bu yüzden muhtemelen yarım sezon yarışmak isteyeceğini düşünüyorum."

“Asla, asla dememek lazım ama şu anda için hâlâ yarım sezonluk bir anlaşma gibi görünüyor."

"Sebastien ile görüşüyoruz ve doğrusu, tam sezon için herhangi bir şey onaylanmadı ve belki de yarım sezon yarışabileceğini çok açık şekilde söyledi ve şu anda odaklandığımız şey bu."

“Bu açıdan yarım sezon yapmaya çalışacağız ve tabii ki Sebastien için yarım sezonluk bir anlaşmamız varsa, sezonun diğer yarısında mücadele edecek ek bir sürücüye ihtiyacımız olacak. Ayrıca rallilere karar verebilmemiz için de hâlâ 2022 takvimine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

2022 takviminin henüz yayınlanmamış olması, Toyota'nun sürücü kadrosunu belirlemesini engellerken, Latvala'ya göre Ogier'ın yer almadığı rallilerde Toyota'yı sürmesi için birkaç isim bulunuyor.

Bu isimler Toyota, Citroen ve M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi, M-Sport'un Teemu Suninen, Hyundai'nin Dani Sordo ve WRC2 sürücüsü Jari Huttunen.

Latvala, "Teemu Suninen, Lappi ve oldukça uzun bir süredir Hyundai için yarışan Dani [Sordo] var."

“Orada oldukça rahat olduğunu düşünüyorum ama bir bakıma bizim için biraz ilginç olabilir. Ayrıca Sardunya'da WRC2'yi kazanan yükselen yıldız Jari Huttunen var."

"Hyundai, mevcut sürücüleriyle anlaşmalar yapmış olsa da aralarından seçim yapabileceğimiz çok sayıda sürücü var ve biz, mevcut sürücüleri takımımızda tutmak istiyoruz. Gelecek yıl aynı sürücülere sahip olacağımızdan oldukça eminim ama yine de bu pozisyon için hâlâ iyi seçenekler var." dedi.

paylaşım
yorumlar
91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!

Önceki haber

91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

17s
2
Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

2s
3
Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

13s
4
Formula 1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

52 dk
5
Formula 1

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

15s
Son Haberler
Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"
WRC

Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"

2dk
91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!
WRC

91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!

2s
WRC en az 2024'e kadar yeni marka beklemiyor
WRC

WRC en az 2024'e kadar yeni marka beklemiyor

15 Haz 2021
Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak
WRC

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

14 Haz 2021
WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
WRC

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

12 Haz 2021
Son Videolar
İtalya Rallisi: Power Stage etap özeti 01:52
WRC
7 Haz 2021

İtalya Rallisi: Power Stage etap özeti

İtalya Rallisi Cuma günü: Öğle bölümü özeti 01:51
WRC
5 Haz 2021

İtalya Rallisi Cuma günü: Öğle bölümü özeti

İtalya Rallisi - Cuma sabah özeti 01:51
WRC
4 Haz 2021

İtalya Rallisi - Cuma sabah özeti

İtalya Rallisi: Shakedown 01:51
WRC
4 Haz 2021

İtalya Rallisi: Shakedown

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti 04:08
WRC
24 May 2021

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak! Kenya Rallisi
WRC

91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!

Russell: "Williams'taki en iyi yarışımdı" Fransa GP
Formula 1

Russell: "Williams'taki en iyi yarışımdı"

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak Paul Ricard
FIA F3

COVID-19'a yakalanan Toth, Paul Ricard F3 yarışlarını kaçıracak

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”
Formula 1 Formula 1

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"
Formula 1 Formula 1

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"

Son Haberler

Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"
WRC WRC

Latvala: "Ogier'nin 2022'de WRC'de tam sezon yarışması konusunda küçük bir ümit var"

91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!
WRC WRC

91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!

WRC en az 2024'e kadar yeni marka beklemiyor
WRC WRC

WRC en az 2024'e kadar yeni marka beklemiyor

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak
WRC WRC

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.