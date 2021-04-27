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WRC / Haberler

Latvala: "Hibrit kit geri alınsa da, 2022 aracını geliştiriyoruz"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Toyota WRC Takım Patronu Jari-Matti Latvala, son dönemde hibrit parçaların geri çağrılmasına rağmen yeni Dünya Ralli Şampiyonası Rally1 aracının gelişimini sürdürdüklerini söyledi.

Latvala: "Hibrit kit geri alınsa da, 2022 aracını geliştiriyoruz"

Toyota, M-Sport Ford ve Hyundai takımları, gelecek sene için hibrit güç ünitesinin batarya ve e-motorunu geliştirme hakkını kazanan Compact Dynamics şirketinin çağrısı üzerine parçaları geri göndermek zorunda kalmışlardı.

Latvala bu konuya ya da mühendislerinin yeni sistemi test etme şansı bulup bulmadığına fazla detaya girmek istemedi ancak GR Yaris mimarisi üzerinden yeni aracı hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Projenin başında yer alan Toyota'nın Teknik Direktörü Tom Fowler, yeni aracı yaz döneminde ilk kez test etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Latvala, "2022 aracının takvimi açısından oldukça mutluyuz. Bu seneki aracı geçiş aracı olarak kullanabiliyoruz. Onun üzerinde test edebildiğimiz parçalar var. Her şey program dahilinde devam ediyor." dedi.

Latvala, Juho Hanninen'in melez araçla bazı testler yaptığını ve verileri incelediklerini söyledi.

Şu an için takımlar hibrit kitlere sahip değiller ancak Latvala, Hanninen'in Hırvatistan Rallisi'nden sonra bazı testler yapacağını işaret etti.

Latvala, "Her şeyi bir araya getirmeden önce, ilkbahar döneminde bu melez şasi ile teste devam edeceğiz." 

Jari-Matti Latvala

Jari-Matti Latvala

Photo by: McKlein

"2022 aracı için parçaları test edeceğiz ve tamamen 2022 aracını test etmeden önce bunlar olacak."

"Juho, 2021 aracını temel alan melez araçla testler yapıyor. Bu araçta 2022 aracından parçalar var ancak size bundan daha fazla bilgi veremem."

"Hedefimiz yaz mevsimine kadar hibrit sistemlerin araçta yer alması çünkü yaz döneminde 2022 aracını tamamen test etmek istiyorsak, onlara ihtiyacımız var."

"Hedefimiz hâlâ bu yönde. Dürüst olmak istiyorum ancak bazen fazla bilgi vermek size zarar verebilir." dedi.

Yarışmak için gerekli lisansa hâlâ sahip olması nedeniyle Latvala'nın da yeni aracı test etmesi bekleniyor.

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Hyundai: "Hırvatistan, WRC'ye ev sahipliği yapmayı hak ediyor"

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Hyundai: "Hırvatistan, WRC'ye ev sahipliği yapmayı hak ediyor"
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Seri WRC
Editör Jason Craig

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