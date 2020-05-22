Lappi, Ogier'in 2019 sonrasında emekli olmamasına şaşırmış

Ogier, iki yıl boyunca M-Sport'un Ford Fiesta WRC aracını sürdükten sonra geçen sezon Citroen takımına katılmıştı ancak Ott Tanak'ın şampiyonluğu, Ogier'in üst üste altı yıllık şampiyonluk serisinin sonu anlamına geldi.

Ogier'in şampiyonadan emekli olacağı söylentileri vardı. Fakat bunun yerine Toyota'ya katılmayı seçti ve Citroen 21 yıl sonra WRC'den çekildi.

Ogier, 2020'nin sonunda emekli olacağını açıklasa da, Lappi eski takım arkadaşının bir yıl daha devam etmeye karar vermesinden ötürü duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

WRC'ye verdiği demeçte Lappi, "Seb'in bu sezona devam etmesine şaşırdım. Çünkü bırakabileceğini düşünüyordum."

"Görünüşe bakılırsa geçen sezon şampiyonluğu kaybetmek onu güçlendirdi. Ralliden sonra Extreme E dışında ne yapmak istediğini bilmiyorum. Elbette, bir şeyler sürmeye devam edecek." dedi.

Lappi, geçen yıl Citroen'de birlikte çalıştığı Ogier'den çok şey öğrendiğini ve çalışma yöntemlerini yakından takip ettiğini dile getirdi.

Finlandiyalı pilot, Ogier'in mühendislerle olan çalışma şekline ve detaylara olan ilgisine şaşırdığını dile getirdi.

"Son üç yıldır birkaç üst düzey sürücü ile çalıştığım için şanslıydım ve bunun en yüksek noktası, geçen yıl Seb'di."

"En büyük fark, küçük detaylara ne kadar yoğunlaştığı oldu."

"Sadece araç ayarları olarak düşünmeyin. Mesela personel, bilgi paylaşımı ve lastik seçenekleri gibi sürüş dışındaki şeylerde de durum aynıydı."

"Bu bana iyi bir bilgi sağladı ve daha önce görmediğim bir şeydi."