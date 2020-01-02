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WRC / Haberler

Lappi, M-Sport ile anlaşmaya hazırlaıyor

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Lappi, M-Sport ile anlaşmaya hazırlaıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Oca 2020 08:11

AS gazetesine göre Esapekka Lappi, 2020 için M-Sport ile anlaştı.

Toyota ile geçirdiği 2018 yılının ardından 2019'da Citroen'e katılan Esapekka Lappi, inişli çıkışlı bir yılı geride bırakmıştı.

Buna karşılık Sebastien Ogier'nin takımdan ayrılmasıyla Citroen seriden çekildi ve Lappi de 2019 sezonu için koltuksuz kalmış oldu.

Lappi daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon için M-Sport koltuklarından birisini almak istediğini söylemişti.

AS gazetesi, M-Sport'un gelecek yıl için Lappi ile resmi sözleşmeyi imzaladığını ve açıklamanın çok kısa süre içerisinde yapılacağını iddia etti.

Takımın ikinci pilotu Teemu Suninen, üçüncü pilotu ise Gus Greensmith olacak.

Böylelikle tüm takımlar 2020 yılında yarışacakları isimleri açıklamış olacaklar. 

Habere göre Lappi, yeni sezonda M-Sport'un lider pilotu olacak ve takımın gelişimine liderlik edecek.

M-Sport yeni sezonda Elfyn Evans'ı takımda tutacağından emindi ancak İngiliz pilot tercihini Toyota'dan yana kullanmış ve bu da takımda boş bir koltuk oluşturmuştu.

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Seri Diğer ralli , WRC
Editör Marcin Wyrzykowski

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