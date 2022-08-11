Lappi: "Hayatımın en garip podyumlarından biri"

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2017'de ilk ve tek galibiyetini elde ettiği Finlandiya Rallisi'nin yenilenmiş versiyonuna çok iyi ayak uydurabilen Lappi, hafta sonu boyunca galibiyet adaylarından birisiydi ve sondan bir önceki etapta takla atmasına rağmen üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Bu takla sonucu Lappi'nin aracının arka kanadı söküldü, ön camı parçalandı ve radyatörü de zarar gördü -Fin sürücü, etkinlik sırasında ikinci kez kırık bir ön camla uğraşmak zorunda kaldı.

Yine de aracı yeniden çalıştıran Lappi, yalnızca 18 saniyelik bir kayıp yaşadı ve etabı tamamlamayı başardı.

Araç su ve direksiyon yağı sızdırmaktaydı, bunu çözmek için hızlı düşünen Lappi, etabın sonunda radyatörü yeniden doldurmak birkaç su şişesi topladı ve yakındaki bir göle gitti.

Gölde dururken, Lappi ve yardımcı sürücü Janne Ferm sızıntıları gidermek için çalıştı ve kırık ön camı çıkardı, ardından ikili koruma için gözlük takmak zorunda kaldı.

Yoluna devam eden Lappi, aracın tavanının bir kısmının dökülmesine rağmen etabı başarılı bir şekilde tamamlamayı başardı.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Lappi, “Ralliye devam etmeyi ve her şeyi düzeltmeyi başardığımız için şanslıydım. Elbette bu şimdiye kadarki en garip podyumlardan biri."

"Öncelikle takla benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü olduğu köşeyi çok iyi biliyorum."

"Aracı durdurmaya hazırdım ama sonra Janne bana motoru çalıştırmamı söyledi. Ralliyi tamamlamayı deneyebilirdik, ancak ön cam tamamen boştu, bu yüzden hiç şansım olmayacağını düşündüm."

"Etabı tamamlamayı başardık ancak camda hidrolik direksiyon yağı ve araçta çok fazla duman vardı, bu yüzden bir şeylerin yanlış olduğundan emindim. Etaptan sonra tüm sorunları çözmeyi başardık."

"Etabın ardından birkaç şişe içme suyu aldık ancak bu içmek için değildi. Bu rallinin bir zamanlar 1000 Göller Rallisi olarak bilinmesinin faydası da bu -su için bir gölde durabilirsiniz. Yeteri kadar suyumuz olduğundan emin olmak için tüm şişeleri doldurduk."

"Sonra son etaba başladık ve biraz hızlandığımız ilk an tavanı tamamen kaybettik, aracın içi epey havayla doldu."

"Janne etap notlarını aktarırken bağırmak zorundaydı, çünkü hava akışından çok fazla ses geliyordu. Bu da ayrı bir hikayeydi."

"Neyse ki gözlükler takılıyken bir sorun yaşamadık, çok fazla sinek yoktu. İzler olduğunu gördüğümde, yüzüme hiçbir kayanın çarpmadığından emin olmak için biraz gaz kestim." dedi.