Lappi, galibiyeti kaçırdığı için keyifsiz

Cuma gününün tamamını ve Cumartesi sabahını Sebastien Ogier ile galibiyet mücadelesi vererek geçiren Lappi, 18 etaplık rallinin dokuzuncu etabına gelindiğinde 0.3 saniye farkla liderdi.

Ancak bu noktadan itibaren hem tempo kaybeden, hem de su birikintisine dalması nedeniyle radyatörüne zarar veren Fin sürücü git gide geri düşmeye başladı.

Cumartesi günü sondan bir önceki etapta Ogier ıslak zeminde kaza yaparak ralliye veda etti, dolayısıyla Lappi için bir zafer fırsatı doğmuş gibiydi -ta ki Ogier'in kazasından geç haberdar olan ve daha ideal koşullarda etaba başlayan Neuville 23.8 saniye farkla liderliği alana kadar!

Neuville'in dominant performansı sonucu Lappi'nin zafer şansı da sona erdi -yine de kendisi ikinci olarak podyumlarına bir diğerini ekledi.

Autosport'a konuşan Lappi, "Takımımız için çok önemli bir sonuçtu, zaferi zorlamak istiyorduk ve ilk iki sırayı alarak buradan ayrılıyoruz."

"Cumartesi gününe göre daha az hayal kırıklığı içindeyim ancak kaçırdığım bir şeyler var. Zafer için savaşabilirdim, dolayısıyla bu şansı tepmek sinir bozucu."

"Kesin bir şekilde kazanabilirdim demiyorum, ancak son etaba kadar savaşmak iyi olabilirdi." dedi.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sezon başında sürücüler şampiyonasındaki ana odağının Neuville olduğunu açıkça belirten takım, zaman zaman Belçikalı sürücünün lehine takım emirlerine de başvurdu.

Sardunya'da herhangi bir takım emri verilmediğini öne süren Cyril Abiteboul, Lappi'nin nasıl hissettiğini de anladığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Hayal kırıklığını anlıyorum, ancak açık olmak gerekirse herhangi bir takım emri yoktu, sadece Seb'in [14. etapta] oyun dışı kaldığını ve bu nedenle o koşullarda gerekeni yapmasını söyledik. Ve evet, bu Thierry'ye pozisyon kaybetmesi anlamına geliyordu.

"Bence takımın stratejisinin ve durumunun farkındaydı, dolayısıyla yaşadığı hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Şampiyona açısından yapmak istediklerimizde tutarlı olmanın sadece Thierry'ye değil ona da fayda sağlayacağını düşünüyorum."

"Yorumlarını gördüm, mutlu olduğunu hissedebiliyorsunuz ama hayal kırıklığını da hissedebiliyorsunuz ama o da bu başarının bir parçası. Benim için rallinin adamı kendisiydi." dedi.