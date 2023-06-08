Lappi, galibiyeti kaçırdığı için keyifsiz
Esapekka Lappi, Hyundai'nin Sardunya'dan 1-2 yaparak ayrılmasından mutlu, ancak yine de galibiyeti kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşıyor.
Cuma gününün tamamını ve Cumartesi sabahını Sebastien Ogier ile galibiyet mücadelesi vererek geçiren Lappi, 18 etaplık rallinin dokuzuncu etabına gelindiğinde 0.3 saniye farkla liderdi.
Ancak bu noktadan itibaren hem tempo kaybeden, hem de su birikintisine dalması nedeniyle radyatörüne zarar veren Fin sürücü git gide geri düşmeye başladı.
Cumartesi günü sondan bir önceki etapta Ogier ıslak zeminde kaza yaparak ralliye veda etti, dolayısıyla Lappi için bir zafer fırsatı doğmuş gibiydi -ta ki Ogier'in kazasından geç haberdar olan ve daha ideal koşullarda etaba başlayan Neuville 23.8 saniye farkla liderliği alana kadar!
Neuville'in dominant performansı sonucu Lappi'nin zafer şansı da sona erdi -yine de kendisi ikinci olarak podyumlarına bir diğerini ekledi.
Autosport'a konuşan Lappi, "Takımımız için çok önemli bir sonuçtu, zaferi zorlamak istiyorduk ve ilk iki sırayı alarak buradan ayrılıyoruz."
"Cumartesi gününe göre daha az hayal kırıklığı içindeyim ancak kaçırdığım bir şeyler var. Zafer için savaşabilirdim, dolayısıyla bu şansı tepmek sinir bozucu."
"Kesin bir şekilde kazanabilirdim demiyorum, ancak son etaba kadar savaşmak iyi olabilirdi." dedi.
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Sezon başında sürücüler şampiyonasındaki ana odağının Neuville olduğunu açıkça belirten takım, zaman zaman Belçikalı sürücünün lehine takım emirlerine de başvurdu.
Sardunya'da herhangi bir takım emri verilmediğini öne süren Cyril Abiteboul, Lappi'nin nasıl hissettiğini de anladığını söylüyor.
Autosport'a konuşan Abiteboul, "Hayal kırıklığını anlıyorum, ancak açık olmak gerekirse herhangi bir takım emri yoktu, sadece Seb'in [14. etapta] oyun dışı kaldığını ve bu nedenle o koşullarda gerekeni yapmasını söyledik. Ve evet, bu Thierry'ye pozisyon kaybetmesi anlamına geliyordu.
"Bence takımın stratejisinin ve durumunun farkındaydı, dolayısıyla yaşadığı hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Şampiyona açısından yapmak istediklerimizde tutarlı olmanın sadece Thierry'ye değil ona da fayda sağlayacağını düşünüyorum."
"Yorumlarını gördüm, mutlu olduğunu hissedebiliyorsunuz ama hayal kırıklığını da hissedebiliyorsunuz ama o da bu başarının bir parçası. Benim için rallinin adamı kendisiydi." dedi.
Son Haberler
Red Bull: "Tabanımızın kopyalanması rakiplerimize yardımcı olmaz"
Red Bull: "Tabanımızın kopyalanması rakiplerimize yardımcı olmaz" Red Bull: "Tabanımızın kopyalanması rakiplerimize yardımcı olmaz"
Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"
Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'" Morbidelli: "Rossi, Yamaha sorunları boyunca 'beni hayatta tuttu'"
Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"
Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu" Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"
Motorsport Network, ikinci WEC taraftar anketini resmen başlattı!
Motorsport Network, ikinci WEC taraftar anketini resmen başlattı! Motorsport Network, ikinci WEC taraftar anketini resmen başlattı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.