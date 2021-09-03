Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor

Toyota, bu sene 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'nde 5. WRC aracının olacağını duyurdu. Bu araçta, gelecek sene için takımla anılan Lappi olacak.

30 yaşındaki sürücü, geçen sene sonunda M-Sport Ford'daki yerini kaybetmesinin ardından bu sene WRC'de mücadele edemiyor.

Lappi'nin Finlandiya'daki dönüşü; Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta'nın ardından mücadelede 5. Yaris WRC'nin olacağı manasına geliyor.

Lappi, "Finlandiya Rallisi start çizgisinde Yaris WRC ile olacağım için çok mutluyum. WRC'ye dönmek ve Toyota ile çalışmak çok güzel. Onlarla bazı çok iyi anılarımız var, bu yüzden eve dönüyor gibi hissediyorum."

"Bu fırsattan dolayı sponsorlarıma ve menajerlerime büyük teşekkür ediyorum." dedi.

Toyota'dan yapılan paylaşımda ise, "2017 galipleri Esapekka Lappi ve (co-pilotu) Janne'yi Finlandiya Rallisi'nde Yaris WRC içerisinde görmek için sabırsızlanıyoruz." denildi.

Toyota, Lappi tarafından kiralanan Yaris WRC'yi hazırlayacak. Bu araçta özel renk tasarımı bulunacak.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Lappi, 2017'de Toyota ile kısmen mücadele ederken 2018'de tam sezon geçirmişti. Lappi, ilk galibiyetini 2017'de Finlandiya Rallisi'nde almıştı.

2018'de Toyota ile şampiyonada 5. olan Lappi, 2019'da Citroen'e Sebastien Ogier'in yanına geçti ve orada 3 defa ikinci oldu.

Lappi'nin gelecek sene Toyota'ya dönmesi bekleniyordu. Bu gelişmeyle bu iddialar daha da güçlenmiş oldu.

Ogier'in 2022'de Toyota ile devam etmesi bekleniyor ancak bu mücadelenin tüm sezon olmayacağı biliniyor. Evans, Rovanpera ve Katsuta tam sezon mücadeleye devam edecek gibi görünüyorlar. Bu durumda Lappi, Ogier ile dönüşümlü bir sezon geçirebilir.