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WRC İsveç Rallisi

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

Esapekka Lappi, galibiyet hasretine son veren İsveç Rallisi'ni kazanmadan önce kariyerindeki ikinci Dünya Ralli Şampiyonası zaferinin asla gelmeyeceğini düşünüyormuş.

Tom Howard
Tom Howard
Güncel:
Kazanan Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Kazanan Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

McKlein / Motorsport Images

Hyundai pilotu İsveç'in 18 kar etabını Toyota pilotu Elfyn Evans'ı 29.6 saniye önünde tamamlayarak 2017 Finlandiya Rallisi zaferinden bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Bu başarı, 60 yarış önce Toyota için yarışırken kazandığı Finlandiya Rallisi zaferinin ardından tekrar podyumun en üst basamağına çıkmak için 2,394 günlük bekleyişi sona erdirdi.

Bu yıl yarı zamanlı geçireceği sezonun ilk yarışnda yarışan Fin pilot, ilk etaplardan sonra liderliğe yerleşen Kalle Rovanpera'nın dördüncü etapta kaza yapmasının da yardımıyla cuma akşamı 3.2 saniyelik bir farkla genel klasman liderliğine yerleşti.

Lappi daha sonra Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın kendisini zorlamasına rağmen kalan etapları da geçerek uzun zamandır beklenen zaferine kavuşmuş oldu.

Autosport'a konuşan Lappi, "Çok iyi hissediyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." 

"Elbette bunun benim için ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Bittiği için mutluyum. Bir savaşın içinde olmadığınızda sadece bitiş çizgisini görmek istersiniz. Şimdi bitiş çizgisini geçtim ve her şey bitti." dedi.

Lappi son altı buçuk yılda birçok kez kazanmaya yaklaşmasına rağmen geçen sezonun sonunda bir daha galibiyet alamayacağını hissetmiş.

Lappi, "Kesinlikle inancımı kaybetmiştim. Geçen yılın sonunda kesinlikle bir sonraki galibiyetin artık gelmeyeceğini hissettim. Artık bu galibiyetin geleceğine gerçekten inanmıyordum. Ama belki de işin püf noktası budur." dedi.

Geçen sezon Sardunya Rallisi'ni lider devam ettirirken Hyundai, takımın bir numaralı ve şampiyonluk şansı olduğu için Thierry Neuville'e geçilmesini istediği yarış eline geçmiş olan en iyi fırsatlardan birisiydi. 

Winner Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team

Winner Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Lappi, "Bunun tüm kıl payı kaçırdığım yarışları telafi ettiğini düşünmüyorum. Ama geçen yıl Sardunya'da gerçekten bir şansım olabileceğini düşündüm ve bunun için savaşmak istedim. Belki bu galibiyet bunu telafi eder." dedi.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, zaferin Lappi'ye ileriye dönük güven ve moral sağlayacağına inanıyor.

Abiteboul, "Bence bu galibiyet onun moralini ve tüm takımın güvenini yükseltecek ve muhtemelen neden burada olduğunu ve üçüncü aracın neden ona verildiğini gösterecek." 

"O çok dürüst ve şeffaf bir insan. Daha doğrudan bir mücadele ile kazanmak istediğini belirtti. O samimi bir insan ve doğrudan bir mücadele istiyor. Bu hafta sonu tam olarak böyle bir mücadele yaşamadı ve bu olduğunda bir sonraki aşamaya geçmek için bugünün verdiği güveni kullanacaktır."

Lappi'nin 28-31 Mart tarihleri arasında Kenya'da düzenlenecek WRC'nin bir sonraki ayağında Hyundai'nin üçüncü aracını kullanması bekleniyor.

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