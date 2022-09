Lappi, 2023'te WRC'de olacağından emin

Fin sürücü, üçüncü Toyota Yaris GR'yi yarı zamanlı kullanan Sebastien Ogier ile paylaşarak WRC'ye dönüş yaptı.

2017'de Toyota ile WRC'ye giren Lappi, Ogier'in 2022'de yarı zamanlı yarışacağını açıklamasının ardından spora geri dönebildi.

Bu sezon şu ana kadar yedi ralliye katılan Lappi, üç kez podyuma çıktı ve Toyota'nın üreticiler şampiyonluğu mücadelesine katkıda bulundu.

Ogier'in kalan rallilerde mücadele edeceğini açıklamasının ardından Lappi'nin 2022 sezonu Akropolis Rallisi ile sona ermiş oldu.

Lappi'nin geleceği henüz kesinlik kazanmış değil ancak takım patronu Jari-Matti Latvala; Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Lappi/Ogier ve Takamoto Katsuta'dan oluşan dört araçlık kadroyu devam ettirme konusunda istekli.

Lappi, "Bu konuda görüşmelere başladık, bu açıdan kesinlikle pozitif hissediyorum."

"Tabii ki pozitif hissediyorum ve takımda kalmak istiyorum. Jari-Matti beni takımda istediğini söylerse, böylece iyi bir kombinasyon olur. Bu yüzden kalma konusunda emin hissediyorum."

"Ancak program nasıl olacak? Bilmiyorum, bekleyip görelim." dedi.

Photo by: Toyota Racing