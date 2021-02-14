Lappi 2022'de WRC'ye dönebilmek için test sürücüsü olmaya sıcak bakıyor

2016 WRC2 şampiyonu, Aralık ayında M-Sport Ford takımından ayrıldıktan sonra şu anda koltuksuz kalmış durumda.

Skoda’yla şampiyonluğu kazandıktan sonra Lappi, Toyota’yla henüz 4. yarışında -2017 Finlandiya Rallisi’nde- galibiyet aldı fakat 2019’da sezon sonunda WRC’den çekilecek olan Citroen’e geçiş yaptı.

M-Sport'la geçirdiği tek sezon ise sıkıntılarla doluydu, Lappi’nin sezon boyunca aldığı en iyi sonuçlar Monte Carlo ve Monza rallilerinden aldığı 4.lükler oldu.

Lappi Skoda’yla geçirdiği 4 yıl boyunca Fabia R5 aracının gelişiminde büyük pay sahibiydi. Finlandiya Arktik Rallisi’nde WRC2 sınıfında yarışlara geri dönmeden önce Motorsport.com’a verdiği demeçte Lappi, yeni hibrit motorlu Rally 1 araçlarının üstünde yapılan çalışmalar ilerledikçe, test sürücüsü görevinde üreticiler için çalışmaya açık olduğunu söyledi.

Lappi, “En başından beri Skoda’nın R5 aracının gelişiminde söz sahibiydim ve sonuç olarak çok rekabetçi bir araç elde ettik – ve sadece benim ellerimde değil, diğer sürücülerin ellerinde de.”

“Bu iş ve beraberinde getirdikleri konusunda tecrübeliyim. Ve anladığım kadarıyla 2022 Rally 1 araçlarının regülasyonları, teknik açıdan R5’e daha yakın olacak.”

“Dolayısıyla profesyonel bir sürücü olamazsam, geliştirme ya da test sürücüsü olmakla da ilgileniyorum.” dedi.

Lappi, WRC2 sınıfına dönüşünde Movisport’un Volkswagen Polo’suyla yarışacak ve rakipleri de çok sert olacak. Ralliye katılacak diğer isimler arasında: Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) ve geçen senenin WRC3 şampiyonu Jari Huttunen yer alıyor. Cuma günü yapılan açıklamayla Huttunen, Oliver Solberg ve Ole Christian’la birlikte Hyundai Motorsport’la WRC2 sınıfında yarışacağını duyurmuş oldu.

Lappi, “Sürüş yapmayı çok seviyorum o yüzden katılımcı listesinde olmak çok güzel, fakat öncekine kıyasla farklı ya da daha havalı olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü o sırada Dünya Ralli Şampiyonası’ndan sadece 1 yarışlığına ayrılmıştım.”

“WRC2 sınıfına dönüşümde kesinlikle galibiyet için savaşmak istiyorum.”

“WRC2’deki rekabet çok kaliteli ve güzel, fakat bana geri dönmek için ekstra bir motivasyon sağlamadı. Bu seneki planım birkaç ralliye katılmaktı ve bu fırsat da tam zamanında önüme geldi.”

“Olmam gerektiğini bildiğim seviyede sürmeye devam etmek istiyorum ve 2022’de bir koltuk şansım olursa, bunu kullanacağım.”

“Şansımın zayıf olduğunu biliyorum fakat evde kalırsam hiçbir şansımın olmayacağı kesin.” dedi.