Lancia ralliye geri dönüyor

Bu hafta sonu yapılacak olan Sardunya Rallisi öncesinde yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde 10 şampiyonluk (1974-1976, 1983, 1987-1992) kazanan İtalyan üretici, ralliye geri dönecek.

Mart ayında ünlü HF [High Fidelity] modelini yeniden hayata geçirdiğini açıklayan Lancia, yüksek performanslı -elektrikli- Ypsilon HF'nin ön gösterimini yaptı. Sonrasında da Rally4 için özel bir versiyon geliştireceğini açıkladı.

Rally4 versiyonunun kalbinde 212 beygir gücü üretecek olan 1.2 litrelik turboşarjlı üç silindirli bir motor yer alacak.

Daha önce bildirildiği üzere, Lancia'nın uzun zamandır beklenen dönüşü için en olası seçenek Rally4 sınıfına geçiş gibi görünüyordu.

Markanın sahibi Stellantis Group'un halihazırda Rally4'te iki temsilcisi bulunuyor: Peugeot 208 Rally4 ve Opel Corsa Rally4. Her iki araç da aynı platforma dayanıyor ve önemi parçaların çoğu (motor, vites kutusu, süspansiyon konsepti) ortak.

Lancia en çok Delta ve Delta Integrale modeliyle biliniyor.

Lancia'dan yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren pek çok hayranın ve ralli tutkununun kalbi yeniden atacak." ifadeleri kullanıldı.

İlk Rally4 Ypsilon'un rallilere ne zaman çıkacağı henüz belli değil.