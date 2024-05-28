Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC

Lancia ralliye geri dönüyor

Lancia, yeni Ypsilon hatchback modelinin Rally4 versiyonunu üreteceğini açıkladı.

Ezel Tan
Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Fotoğraf: Lancia

Bu hafta sonu yapılacak olan Sardunya Rallisi öncesinde yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde 10 şampiyonluk (1974-1976, 1983, 1987-1992) kazanan İtalyan üretici, ralliye geri dönecek.

Mart ayında ünlü HF [High Fidelity] modelini yeniden hayata geçirdiğini açıklayan Lancia, yüksek performanslı -elektrikli- Ypsilon HF'nin ön gösterimini yaptı. Sonrasında da Rally4 için özel bir versiyon geliştireceğini açıkladı.

Rally4 versiyonunun kalbinde 212 beygir gücü üretecek olan 1.2 litrelik turboşarjlı üç silindirli bir motor yer alacak.

Daha önce bildirildiği üzere, Lancia'nın uzun zamandır beklenen dönüşü için en olası seçenek Rally4 sınıfına geçiş gibi görünüyordu.

Markanın sahibi Stellantis Group'un halihazırda Rally4'te iki temsilcisi bulunuyor: Peugeot 208 Rally4 ve Opel Corsa Rally4. Her iki araç da aynı platforma dayanıyor ve önemi parçaların çoğu (motor, vites kutusu, süspansiyon konsepti) ortak.

Lancia en çok Delta ve Delta Integrale modeliyle biliniyor.

Lancia'dan yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren pek çok hayranın ve ralli tutkununun kalbi yeniden atacak." ifadeleri kullanıldı.

İlk Rally4 Ypsilon'un rallilere ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Photo by: Lancia

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Toyota, 2025 WRC teknik kurallarında çok fazla değişiklik beklemiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

Formula 1
Monako GP
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Formula 1
Monako GP
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor

F1 Formula 1
Monako GP
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

F1 Formula 1
Monako GP
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye