Lancia gelecekte ralliye dönmenin işaretini verdi

Ünlü İtalyan üretici, geçen yıl İtalyan medyasında çıkan haberlerin ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönmekle ilişkilendiriliyor. Marka, WRC tarihinde 10 markalar şampiyonluğu (1974-1976, 1983, 1987-1992) kazanması sayesinde en başarılı markadır.

Lancia, Stellantis Group çatısı altında bir otomotiv markası olarak yeniden canlanıyor ve Şubat ayında yeni tamamen elektrikli Ypsilon hatchback'i piyasaya sürdü. Marka şimdi de 1963 yılında Cesare Fiorio tarafından kurulan HF Lancia Yarış Takımı altında yarışan geçmişin Fulvia, Stratos ve Delta gibi şampiyonluk kazanmış otomobillerinde yer alan HF (high fidelity) markasını yeniden lanse etti.

Yeniden tasarlanan yeni HF logosu, 2025 için planlanan Ypsilon'un özel bir HF sürümü ile başlayarak Lancia'nın yüksek performanslı yol otomobillerinde yer alacak.

HF markasının lansmanında konuşan Lancia'nın marka CEO'su Luca Napolitano, üreticinin ralli yarışlarına geri dönmeyi düşündüğünü, ancak bu aşamada tam niyetlerinin belirsiz olduğunu belirtti.

Napolitano, "Race for Glory [Lancia'nın Audi ile 1983 WRC şampiyonluğu için verdiği mücadeleyi anlatan film] filminin İtalya'daki büyük sinemalarda gösterime girmesi vesilesiyle, markanın gelecekteki yüksek performanslı versiyonlarında kullanılmadan önce Yeni Lancia Ypsilon HF'de ilk kez görücüye çıkacak olan yeni HF logosunu tanıtmaktan mutluluk duyuyorum."

"Yepyeni dönemin ilk otomobili olan Yeni Lancia Ypsilon'un tanıtımının ardından, bugün markanın en acımasız ve radikal ruhunu ve performans modellerine odaklanma konusundaki kararlılığını vurgulamak üzere Rönesans yolunda bir adım daha atıyoruz."

Lancia HF logosu Fotoğraf tarafından: Lancia

"'Ralliye geri dönecek miyiz?' Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Motorsport.com, Lancia'nın bir ralli dönüşü yapması halinde en olası seçeneğin Rally4 olacağını ve İtalyan kaynakların hemen bir Rally2 programı aracılığıyla hemen bir dönüşün olası olmadığını anlıyor.

Stellantis'in halihazırda Rally4'te iki temsilcisi bulunuyor: Peugeot 208 Rally4 ve Opel Corsa Rally4. Her iki araç da aynı platforma dayanıyor ve en önemli ortak unsurları (motor, vites kutusu, süspansiyon konsepti) kullanıyor.

Napolitano'nun yorumları, FIA'nın üst düzey ralli yarışları için teknik ve sportif düzenlemelerdeki değişikliklerin yanı sıra şampiyonanın tanıtımına ilişkin reformları da içeren geniş çaplı reformları duyurmasının ardından geldi.