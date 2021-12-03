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Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai, zorlu hava koşulları nedeniyle 2022 yılında mücadele edeceği yeni i20 aracıyla yaptığı testleri azalttı.

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi

Koreli marka, i20 Rally1 hibritin büyük ölçüde değiştirilmiş son versiyonunu, bu hafta sonun başında Fransa'nın Alsace kentinde test etmeye başlamıştı. Başlangıçta bu testin altı gün süreceği duyurulmuştu.

Ancak Hyundai, iki gün süren çalışmanın ardından, bölgede yağan yoğun kar sonrasında, takımın test planını değiştirmek zorunda kaldığını doğruladı.

Test kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı ve daha sonrası için tekrar planlanacak.

2019 dünya şampiyonu Ott Tanak, ailevi sorunlar nedeniyle geçen ay Monza'da düzenlenen WRC sezon finalini kaçırdıktan sonra, kar ve buzlu şartlarda gerçekleştirilen teste i20'nin direksiyonuna geçti.

Tanak, teste gelecek yıl üçüncü Hyundai i20 WRC'yi Dani Sordo ile paylaşacak olan Oliver Solberg ile katıldı. Solberg'in 20-23 Ocak tarihlerinde Monte Carlo'da yapılacak ilk ralliye katılması bekleniyor..

Thierry Neuville de testte hazır bulundu, ancak zorlu hava koşulları nedeniyle yeni i20 ile ilk testi için beklemek zorunda kalacak. Yeni i20, Neuville'in daha önceki testlerde kullandığı prototip aracına kıyasla farklı gövde parçalarına, aeroya ve soğutma paketine sahip.

Belçikalı sürücü, Ekim ayında kuzey İtalya'da düzenlenen çalışmalarının  bir parçası olarak, Hyundai'nin prototip i20'sinde epey vakit geçirmişti.

Hyundai testlerde zorluk yaşayan tek takım değil. Toyota da geçtiğimiz hafta Elfyn Evans'ın yaptığı kaza sonrası 2022 WRC testini yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Ott Tanak, Hyundai i20 N Rally1

Ott Tanak, Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Hervé Tusoli

 

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