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Kimi Raikkonen WRC şampiyonu olmak istiyor

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Kimi Raikkonen WRC şampiyonu olmak istiyor
24 Şub 2020 11:14

Kimi Raikkonen, gelecekte Dünya Ralli Şampiyonası’nde şampiyon olmak istediğini söyledi.

Kimi Raikkonen, 2009’un ardından Formula 1’den ayrılmış ve WRC’ye geçiş yapmıştı. Ancak Fin pilot istediği sonuçları alamadı.

Daha sonra kendisine Lotus teklif yaptı ve bu teklifi kabuk ederek Formula 1’e döndü.

Fin pilotun anlaşması 2020 sonunda doluyor ve emekli olabileceği ya da farklı serilere geçebileceği konuşuluyor.

Ancak 2007 F1 şampiyona, F1’den ayrılmasının yarış kariyerinin sonu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Fin pilot, WRC’ye dönmeyi hedefliyor.

Eski Ferrari ve McLaren F1 pilotu, “Bunu Formula 1'de şampiyon olmaktan daha fazla istiyorum. Ama henüz kimse bunu başaramadı ve bu, görevi daha ilginç kılan bir başka sebep.” dedi.

Raikkonen, 2010 ve 2011 yıllarında burada yer aldı ve her iki sezonda da 10. oldu. En iyi sonucunu ilginç şekilde 2010 yılında Türkiye Rallisi'nde 5. olarak aldı.

Raikkonen, “Ralli, diğer yarış kategorileriyle çok az ortak noktaya sahip. Orada son derece zorlansam da performansımdan keyif aldım. Bu yüzden ralliye dönmekten memnuniyet duyarım. Sonuçta bu zor bir kategori.” dedi.

Ancak Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Raikkonen istediği sürece kendisiyle devam edeceklerini söyledi.

Vasseur, “Kimi, kendi istediği sürece yarışmaya devam edecek.” dedi.

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