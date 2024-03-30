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WRC Kenya Rallisi

Kenya Cumhurbaşkanı, daha uzun bir WRC Safari Rallisi istiyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın daha uzun ve geleneksel Safari Rally Kenya turuna geri dönülmesi Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto tarafından destekleniyor.

Tom Howard
Tom Howard
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Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Red Bull Content Pool

Safari Rallisi, WRC takviminde sürücüleri ve ekiplerinin sınırlarını test eden en zorlu etkinlik olarak biliniyor.

Etkinlik 19 yıllık bir aradan sonra 2021'de WRC takvimine geri döndü ancak çok daha kısa bir formatta. Kenyalı yeni bir organizatör tarafından düzenlenen bu yılki etkinlik dört gün sürecek ve ekipler 367.76 kilometrelik etapları geçecek.

Geçmişte etkinlik bir maraton rallisi olarak kabul ediliyordu ve 1996-2002 yılları arasında özel bir etap formatı benimsendiğinde 1000 km'lik rekabetçi bir tur içeriyordu.

Perşembe günü 2024 yılı için düzenlenen törende konuşan Başkan Ruto, etkinliğin gelecekte uzatılması yönündeki dileklerini dile getirdi. 

Başkan Ruto, "Safari Rallisi dört gün sürüyor ancak biz daha uzun mesafelerin yer aldığı eski geleneğe geri dönmek istiyoruz. Spor Kabinesi Sekreterimiz Ababu Namwamba'ya Safari'nin çok daha uzun bir versiyonu için FIA ve Organizatörle görüşmeye başlaması talimatını verdim." dedi 

FIA ve WRC Organizatörünün gelecekte daha esnek etkinlik programları olasılığını araştırmaya istekli olmasıyla birlikte Ruto'nun isteklerinin gerçekleşme ihtimali var. Şampiyonaya çeşitli dayanıklılık ve sprint rallilerinin eklenmesi, FIA'nın geçen ay açıkladığı üst düzey rallinin geleceğine yönelik vizyonunun bir parçası olarak öne çıktı.

WRC'nin geliştirilmesine yönelik bir dizi önerinin arkasındaki FIA çalışma grubunun bir üyesi olan eski WRC takım patronu David Richards medyaya yaptığı açıklamada, dünya motor sporları yönetim organının gelecekteki etkinliklerin formatı söz konusu olduğunda 'açık fikirli' olduğunu söyledi.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Bu ayın başlarında Autosport da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Richards, "Organizatörlere kendileri için uygun olan ralliyi geliştirmeleri için daha fazla kapsam ve özgürlük tanımaya çalışıyoruz."

"Kenya'daki toplantıda, Nairobi'nin dışına çıkmak ve örneğin Mombasa'da ikinci bir üsse sahip olmak ve bu tür bir şey yapmak istediler."

"Ne önerdiklerine bakıp uygun olmadığını göreceğiz. Evet ya da hayır demiyoruz ama kesinlikle bu fikirlere bir göz atalım ve Dünya Ralli Şampiyonası için uygun olup olmadığına bakacağız."

"Şu anda çok kuralcı olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin üzerinde çok çalışmak zorunda olduğu bir formül yarattık ve bunun ileriye dönük olarak şampiyonanın yararına olmayacağını düşünüyorum." dedi.

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