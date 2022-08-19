Kaza yapan Rovanpera, Belçika Rallisi'ne veda etti!

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Bu yıla damgasını vuran Toyota sürücüsü, sola doğru dönülen virajda aracının hakimiyetini kaybetti ve etabın dışına doğru savruldu.

Sonrasında çok sayıda takla atan araç, ciddi şekilde hasar gördü. Neyse ki hem Rovanpera hem de yardımcı sürücü Jonne Halttunen kazadan yara almadan kurtuldular.

Kazanın ardından ikili, paramparça olan aracın ön camından çıktı.

Rovanpera, güne güçlü bir başlangıç yapmasının ardından takım arkadaşı Elfyn Evans'la liderlik mücadelesi veriyordu.

Bu noktada Rovanpera'nın ralliye dönüp dönemeyeceği bilinmiyor ancak GR Yaris önemli ölçüde hasar görmüş durumda.

Eğer araç tamir edilemeyecek kadar hasar görmüşse, rakipleri şu anda 94 puanlık bir üstünlüğe sahip olan Rovanpera ile farkı büyük oranda kapatma fırsatı yakalayacaklar.

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images