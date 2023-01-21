Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti
Pierre-Louis Loubet, Monte Carlo Rallisi'nin 9. etabında yaptığı kaza sonrası ralliye veda etti.
M-Sport sürücüsü, cumartesi sabahı gerçekleştirilen Le Fugeret - Thorame-Haute etabının son virajında bir buz tabakasına çıktı.
Buza dokunmasının ardından kayan ve aracının sağ arka tarafını bariyerlere çarpan Loubet, hız kaybetmeye başladı.
Fransız sürücü sonrasında etabı tamamlamayı başarsa da, sağ arka tekerleğin ve süspansiyon parçalarının kırıldığı görüldü.
Bu önemli hasarı tamir etmeye çalışan ikili, uzun uğraşlar vermelerine rağmen başarılı olamadılar. Hasarın boyutu ve tamir etmelerinin mümkün olmaması nedeniyle de cumartesi günkü etapların kalanından çekildiler.
Loubet, cuma günkü son üç etabı hidrolik direksiyon olmadan tamamlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Loubet, etabın dışına çıktığı 5. Etap öncesinde yedinci sırada yer alıyordu. O anın hidrolik direksiyon arızasından mı kaynaklandığı yoksa direksiyon sorununun etabın dışına çıkmasından sonra mı oluştuğu henüz bilinmiyor.
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