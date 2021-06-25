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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Kayaya çarpan Evans, Safari Rallisi'ne veda etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Safa Rallisi'nin üçüncü etabında bir kayaya çarpmasının ardından aracına hasar verdi ve ralliye veda etti.

Kayaya çarpan Evans, Safari Rallisi'ne veda etti

Toyota sürücüsü, 32.68 km'lik uzun ve zorlu üçüncü etapta, iyi bir konumdaydı ve güçlü bir etap çıkarıyordu.

Genel klasmanda dördüncü sırada yer alan İngiliz sürücü, sonrasında bir kayaya çarpmasının ardından sağ ön süspansiyonuna hasar verdi ve aracın o kısmında önemli miktarda hasar oluştu.

İngiliz sürücü, etabın bitimine çok az bir süre kala bu olayı yaşadı ancak Yaris'ini bitiş çizgisine ulaştıramadı ve etabın kenarındaki kuma saplandı.

Mühendislik anlamında oldukça bilgili olan Evans, aracı tamir etmeye çalışsa da hasar tamir edilemeyecek boyuttaydı ve cuma gününden çekildi.

Yardımcı sürücü Scott Martin, yolu diğer sürücülere açmak adına kayayı etaptan çıkardı.

Cumartesi günü ralliye geri dönmeyi umuyorlar ancak büyük bir sürpriz olmadığı takdirde puan barajına girmeleri zor olacak.

Etabın tek kurbanı Evans değildi. Çünkü Hyundai sürücüsü Dani Sordo da hızlı bölümde aracının kontrolünü kaybettiği bir olay yaşadı.

Sordo'nun cuma gününden çekilip çekilmediği henüz onaylanmadı, ancak i20 yolun kenarında mahsur kaldı ve Cumartesi günü ralliye geri dönmesi bekleniyor.

Şu anda genel klasmanda Thierry Neuville'in liderliği bulunurken, Kalle Rovanpera hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.

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