Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu

Katsuta, 12.49 km'lik Dikkebus etabında yüksek hızda giderken bir anda aracın kontrolünü kaybetti ve korkutucu bir kaza yaptı.

Yaris WRC'siyle yolun dışına çıkıp bir çukura girdi ve bir telgraf direğine çarpmadan önce yüksek hızda birkaç kez döndü. Yaşanan bu korkutucu kazanın ardından organizatörler hemen kırmızı bayrak çıkardılar.

Katsuta ve sakatlığı bulunan Daniel Barrett'ın yerine geçen yardımcı sürücü Keton Williams, harap olmuş Toyota'dan kendi güçleriyle çıktılar.

Katsuta, kaza yapmadan önce genel klasmanda altıncı sırada bulunuyordu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, "Maalesef Takamoto Katsuta 10. etapta kaza yaptı. Neyse ki hem o hem de Keaton araçtan çıktılar ve iyiler. Ancak etap durduruldu." denildi.

M-Sport Ford'dan Gus Greensmith, kırmızı bayrak çıkmadan önce etabı tamamlayan tek sürücüydü.

Katsuta'nın takım arkadaşı Sebastien Ogier, kaza meydana geldiğinde etaba başlamıştı. Sonrasında Ogier, Katsuta ve Williams'ın iyi olduğundan emin olunması ve etabın temizlenmesi adına çabucak durduruldu.

M-Sport Ford sürücüsü Adrien Formaux da Cuma günü bir çukura girmesinin ardandan benzer bir kaza geçirmişti.

Hyundai'den Thierry Neuville ralliyi ilk sırada götürüyor. Arkasında ise Craig Breen ve Elfyn Evans var.