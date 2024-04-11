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WRC Kenya Rallisi

Katsuta: "ilk galibiyetim için kendimi bir noktada daha geliştirmem gerekiyor"

Takamoto Katsuta, ilk Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etmek için bir sürücü olarak kendi kişisel gelişiminde atması gereken bir sonraki adımı belirledi.

Tom Howard
Tom Howard
Güncel:
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota Racing

Toyota sürücüsü, Kenya Safari Rallisi'nde ikinci olarak kariyerinde beşinci kez bir WRC yarışını podyumda bitirdi.

Japon sürücü, 2021 yılında Kenya'da Sebastien Ogier'in ardından ikinci olarak elde ettiği en iyi derecesini  tekrarlamış oldu.

WRC'nin en üst klasmanındaki beşinci sezonunda yarışan Katsuta, WRC'nin elit sürücü grubuna katılmak için hızlı bir gelişim gösterdi. Kenya'da elde ettiği ikincilik, İsveç'te ilk zaferi için mücadele ederken kendisi için pahalıya mal olan bir hata yapması ve galibiyet mücadelesinden koptuğu yarıştan sonra geldi.

31 yaşındaki pilot, podyumun en üst basamağına çıkmadan önce geliştirmesi gereken bir alan daha olduğuna inanıyor.

Katsuta, "Elbette podyuma geri döndüğüm için kendim ve takım adına da mutluyum." 

"İsveç benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü çok güçlü bir aracım vardı. Esapekka [Lappi] ile çok iyi bir mücadele veriyordum ama yaptığım hatadan sonra her şey bitti."

"Kendime çok kızmıştım ama Kenya tamamen farklıydı. Bazen tam gaz gitmeniz gerekir ama aynı zamanda sabırlı olmanız da gerekir. Geçen yıldan çok şey öğrendim ve bir şekilde işe yaradı. Sonunda karşılığını aldım. Hâlâ kendimi geliştirebildiğim için oldukça mutluyum ama yine de mutluyum." dedi.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Kendisine ilk galibiyetine yaklaştığını hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Katsuta, "İlk galibiyetimi almak istiyorsam kendimi geliştirmem gerekiyor. Bazı etaplarda kendimi biraz fazla korumaya çalışıyorum. Örneğin Kalle [Rovanpera] ve Seb [Ogier]'e bakarsanız, onlar böyle değil."

"Ne kadar kendilerini korumaları gerektiğini biliyorlar ve ben de bir sonraki adım olarak buna bakacağım. Ondan sonra muhtemelen bir zafer elde edebilirim. Çünkü ilk altı sürücü her an kazanabilir ve onları yenmek asla kolay değil."

"Ama kendimi geliştirmeye çalışmalıyım. Orada olmak istiyorum, dolayısıyla bu benim için bir sonraki adım." dedi.

Katsuta şampiyona altıncı sırada yer alıyor ve WRC'nin sıradaki ayağı olan Hırvatistan'a yapacağı ziyaret öncesinde üçüncü Adrien Fourmaux'nun 16 puan gerisinde bulunuyor.

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