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WRC / Estonya Rallisi Haberler

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Takamoto Katsuta, yardımcı sürücü Daniel Barritt'ın boyun ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye götürülmesi ve doktorların dinlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından Estonya Rallisi'nden çekildi.

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı

Toyota adına yarışan ikili, bu olay ortaya çıkmadan önce hızlı ve bol atlamalı Estonya Rallisi'ne nispeten güçlü bir başlangıç yapmışlardı.

Katsuta ve Barritt, dördüncü etabın ardından genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyorlardı fakat Barritt, boynunda ve sırtında şiddetli ağrılar hissetmeye başlayınca, ikili beşinci etaba giderken durmak zorunda kaldılar.

Barritt daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü ve ciddi bir sorununun olmadığı açıklandı. Bundan ötürü de taburcu edildi.

Ancak doktorlar, Barritt'a dinlenme tavsiyesinde bulundular ve bu yüzden ikili ralliden çekilme zorunda kaldı.

Toyota'dan yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, Dan Barritt'ın iyi olduğunu ve herhangi bir kırığı olmadığını doğrulayabiliriz."

“Ancak dinlenmesi tavsiye edildi ve bu nedenle Takamoto Katsuta ve Dan, ralliye tekrar başlayamayacaklar." denildi.

Bu, şimdiye kadar sezonun sürprizi olan ikili için büyük bir darbe olacak. İkili geçen ayki Safari Rallisi'nde sürpriz şekilde ikinci olmuşlardı ve bu yılki tüm rallilerden puanla ayrılmışlardı.

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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