Katsuta, Çarşamba günkü kazaya rağmen Safari Rallisi'ne devam edebilecek
Shakedown'ı taklayla kapatan Takamoto Katsuta, aracının tamir edilmesinin ardından Safari Rallisi'ne devam edebilecek.
Son iki sezondur Safari Rallisi'nde podyuma çıkan Katsuta için ralli bu yıl iyi başlamadı; shakedown esnasında bir takla atan Japon sürücü, aracın ön tarafına ve sağ arkasına hasar verdi.
Hızlıca Naivasha'daki servis alanına götürülen araç, FIA kontrollerinden geçmesinin ardından Toyota mekanikerlerine teslim edildi.
Hızlı çalışmalarıyla ve paramparça olmuş araçları dahi tamir edebilmeleriyle bilinen mekanikerler, aynı şekilde Katsuta'nın aracını da henüz gün bitmeden onarmayı başardı!
Ralliye devam etme şansı yakalayan Katsuta, bugün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki özel etapta mücadeleye katılacak.
Kazayla ilgili konuşan Katsuta, "Shakedown'da parkura üç kez çıktık, üçüncüsünde frenleme öncesi ufak bir zıplayış esnasında hata yaptım."
"Tümseğe gelmeden önce hemen frene bastım ve araç takla attı."
"Açıkçası şaşkınım, ilk iki seferde hiçbir hata yapmamıştım, üçüncü seferde ise hata yaptım."
"Takımdaki herkesten özür dilerim. Kaza sonrası araç kötü görünüyordu fakat şu anda hiçbir sıkıntı yok. Hasar çok büyük değildi, takla kafesinde de herhangi bir sıkıntı yoktu."
"FIA da aracı kontrol etti ve bir sıkıntı olmadığını doğruladı."
"Takımdan tekrardan onları meşgul ettiği için özür dilerim, onlar için iyi bir ralli geçirmeye ve güçlü sonuçlarla geri dönmeye çalışacağım." dedi.
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