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Katsuta, Akropolis Rallisi'nden çekildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası pilotu Takamoto Katsuta, yardımcı pilot Keaton Williams'ın acil bir durum nedeniyle ülkesine dönmesinin ardından bu haftaki Akropolis Rallisi'nden çekildi.

Katsuta, Akropolis Rallisi'nden çekildi

Toyota bu sabah Williams'ın hemen eve dönmesini gerektiren, acil bir alevi durum nedeniyle ikilinin hafta sonundan çekildiğini doğruladı.

Williams, normalde Katsuta'nın yardımcı pilotu olan Daniel Barritt'in yerini almıştı. Çünkü Barritt, Estonya Rallisi'nde geçirdiği sırt yaralanması nedeniyle son iki rallide yer alamadı.

Williams'ın ailesiyle ilgili bu acil durumu haberi göz önüne alındığında Toyota, yedek bir yardımcı pilot bulamadı ve Katsuta'yı ralliden çekme kararı aldı.

Toyota takımından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ne yazık ki Takamoto Katsuta ve Keaton Williams, Keaton'ın ailesiyle ilgili acil durum nedeniyle eve dönmek zorunda kalmasının ardından Akropolis Rallisi'ne başlamayacak."

Takamoto Katsuta, Keaton Williams, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Keaton Williams, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Bu noktada başka bir yardımcı pilot bulmak mümkün değildi, bu nedenle ralliye katılmama kararı alındı."

Ralliden önce konuşan Katsuta, ilk Akropolis Rallisi'ni katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söylüyordu..

Katsuta'nin çekilmesiyle beraber Toyota, Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera olmak üzere üç sürücüye sahip olacak.

Akropolis Rallisi, Perşembe akşamı Atina'da yapılacak özel etapla başlayacak.

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