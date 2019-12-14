Katsuta, 2020’de Toyota ile 8 ralliye katılacak

2019’da Toyota ile Almanya ve İspanya rallilerine katılan Katsuta’nın en iyi sonucu onunculuk olmuştu. Japon sürücü ayrıca Şili’de WRC2 sınıfında Ford Fiesta R5 ile galibiyete ulaşmıştı.

26 yaşındaki sürücü gelecek sezon yedi Avrupa rallisinin yanı sıra kendi evi olan Japonya Rallisi’nde de mücadele edecek ve co-pilotu Dan Barritt olmaya devam edecek.

Toyota, Katsuta’nın mücadele edeceği sekiz rallilere en az dört araçla katılacak. Takımda 2020 koltuğunu Jari-Matti Latvala’nın bu rallilerde mücadele etmesi bekleniyor.

Toyota 2020 sezonunda Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile yarışacağını açıklamıştı.