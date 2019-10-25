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WRC / Katalonya Rallisi / Yarış ayak raporu

Katalunya WRC: Loeb lider, Hyundai 1-2-3!

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Katalunya WRC: Loeb lider, Hyundai 1-2-3!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Eki 2019 17:28

Sebastien Loeb, İspanya Rallisi’nde liderliğe yükselmeyi başarırken, Hyundai sürücüleri ilk üç sırada yer alıyor.

Gelecek sene Hyundai adına yarışacağı öğrenilen Toyota sürücüsü Ott Tanak, tüm çabalarına rağmen beşinci sıraya düşmekten kurtulamadı.

Loeb, dördüncü etaba altıncı sırada başlamasına rağmen “mükemmel” olarak tanımladığı aracıyla beraber çok iyi bir performans gösterdi ve 5. ve 6. etapları kazanarak liderliğe yükselmeyi başardı.

Loeb’ün 1.7 saniye arkasındaki Thierry Neuville ikinci sırada kendisine yer bulurken, 4. etabın galibi Dani Sordo 7.6 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Toyota sürücüsü Kris Meeke 13 saniye geride 4. sırada yer alırken, takım arkadaşı Tanak’ın 8.7 saniye önünde.

Bir diğer Toyota sürücüsü Jari-Matti Latvala, Tanak’ın 8.4 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, M-Sport Ford sürücüleri Elfyn Evans ve Teemu Suninen 7. ve 8. sıralarda yer alıyorlar.

İlk 10’u Toyota’nın genç sürücüsü Takamoto Katsuta ve WRC2 Pro sürücüsü Mads Ostberg tamamladı.

Hidrolik sorunu yüzünden sabah bölümünde 3 dakikadan fazla zaman kaybeden Citroen sürücüsü Sebastien Ogier, 4dk1sn geride 17. sırada yer alıyor.

Bir diğer Citroen sürücüsü Esapekka Lappi ise yedinci sıradayken teknik bir sorun ile ralli dışında kaldı.

Bu gece araçlar, Cumartesi ve Pazar günkü etaplardan dolayı toprak ayarlardan asfalt ayarlara döndürülecek.

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Etkinlik Katalonya Rallisi
Editör Luke Barry

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