Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı

Cumartesi günü sabahı yapılan yedinci etapta Hyundai sürücüsü Thierry Neuville en hızlı isimdi ve en yakın rakibi Kris Meeke'in 0.6 saniye önünde etabı kazanmayı başardı.

Sebastien Ogier üçüncü, Elfyn Evans dördüncü ve Ott Tanak beşinci oldu.

Bu etap zaferiyle birlikte Neuville, Loeb'ün 3.2 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi. Meeke ise üçüncülüğe çıktı.

Sekizinci etapta Neuville bir kez daha en hızlı isim olmayı başardı ve Jari Matti Latvala'nın 2.3 saniye önünde yer aldı.

Loeb etabı üçüncü bitirirken, Ogier dördüncü ve Tanak beşinci oldu.

Meeke, bu etapta kaza yaptı ve ralliye veda etti.

Dokuzuncu etapta Tanak tempo yükseltmeyi başardı ve Ogier'nin 1.2 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Dani Sordo etabı üçüncü bitirirken, Neuville dördüncü, Latvala ise beşinci oldu. Güne lider başlayan Loeb etabı yedinci bitirdi.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Neuville, Loeb'ün 11.4 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Loeb'ün 5.4 saniye gerisinde Sordo yer alırken, onun da 9.8 saniye gerisinde şampiyona lideri Tanak bulunuyor.

Latvala, takım arkadaşı Tanak'ın 10.8 saniye gerisinde beşinci, Elfyn Evans ise Finlandiyalı sürücünün 10.8 saniye gerisinde altıncı sırada.

Teemu Suninen yedinci sırada yer alırken, Sebastien Ogier ilk gün kaybettiği zaman sonrası cumartesi günü yeniden ilk ona yükseldi ve şu anda sekizinci sırada bulunuyor.

İlk onu Mads Ostberg ve Eric Camilli tamamlıyor.

Takamoto Katsuta dördüncü Toyota Yaris WRC ile ilk onda yer alıyordu ancak vites kutusu problemi yaşayınca uzun süre durmak zorunda kaldı.

Cuma günü motor sorunu yaşayan Esapekka Lappi ise cumartesi günkü etaplarda yer alamadı.