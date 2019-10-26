Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı

Cumartesi öğleden sonraki etaplara Hyundai sürücüleri Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo ilk üç sırada başlamıştı. Toyota sürücüsü Tanak ise Sordo’nun 10 saniye gerisindeydi.

Öğleden sonra iyi bir performans gösteren Tanak, arta arda üç etap galibiyeti almayı başardı ve öğleden sonraki etaplarda takım arkadaşlarının gerisinde kalan Loeb’ü geçmeyi başararak günü, Sordo’nun 3.1 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı.

Neuville, Tanak ile aynı tempoyu tutturamasa da Sordo ile arayı açmayı başardı ve rallinin son gününe 21.5 saniye avantajla başlayacak.

Günün kaybedeni olan Loeb ise Tanak’ın 0.6 saniye gerisinde yer alıyor.

Podyum mücadelesi dışındaki sıralarda büyük değişiklikler olmazken, Toyota’dan Jari-Matti Latvala, Loeb’ün 21.6 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

M-Sport Ford sürücüleri Elfyn Evans ve Teemu Suninen 6. ve 7. sıralarda yer alırlarken, Citroen’den Sebastien Ogier 8. sırada yer alıyor ancak Suninen’in yaklaşık 3 dakika gerisinde kalmış durumda.

İlk 10’u ise WRC2 Pro sürücüsü Mads Ostberg ve WRC2 sürücüsü Eric Camilli tamamlıyor.

WRC2 Pro şampiyonluğunu ilan eden genç isim Kalle Rovanpera ise 11. sırada yer alıyor.