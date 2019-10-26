WRC
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
03 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
WRC / Katalonya Rallisi / Yarış ayak raporu

Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı

paylaşım
yorumlar
Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Eki 2019 16:58

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, İspanya Rallisi’ndeki liderliğini 21.5 saniyeye çıkartırken, şampiyona lideri Ott Tanak 3. sıraya yükseldi.

Cumartesi öğleden sonraki etaplara Hyundai sürücüleri Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo ilk üç sırada başlamıştı. Toyota sürücüsü Tanak ise Sordo’nun 10 saniye gerisindeydi.

Öğleden sonra iyi bir performans gösteren Tanak, arta arda üç etap galibiyeti almayı başardı ve öğleden sonraki etaplarda takım arkadaşlarının gerisinde kalan Loeb’ü geçmeyi başararak günü, Sordo’nun 3.1 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı.

Neuville, Tanak ile aynı tempoyu tutturamasa da Sordo ile arayı açmayı başardı ve rallinin son gününe 21.5 saniye avantajla başlayacak.

Günün kaybedeni olan Loeb ise Tanak’ın 0.6 saniye gerisinde yer alıyor.

Podyum mücadelesi dışındaki sıralarda büyük değişiklikler olmazken, Toyota’dan Jari-Matti Latvala, Loeb’ün 21.6 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

M-Sport Ford sürücüleri Elfyn Evans ve Teemu Suninen 6. ve 7. sıralarda yer alırlarken, Citroen’den Sebastien Ogier 8. sırada yer alıyor ancak Suninen’in yaklaşık 3 dakika gerisinde kalmış durumda.

İlk 10’u ise WRC2 Pro sürücüsü Mads Ostberg ve WRC2 sürücüsü Eric Camilli tamamlıyor.

WRC2 Pro şampiyonluğunu ilan eden genç isim Kalle Rovanpera ise 11. sırada yer alıyor.

Sonraki haber
Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı

Önceki haber

Katalonya WRC: Neuville liderliğe çıktı, Meeke kaza yaptı

Sonraki haber

Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci

Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Katalonya Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Pilotlar Dani Sordo , Ott Tanak , Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Luke Barry

Yarış merkezi

Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

14 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Çar 13 Kas
Per 14 Kas
16:00
08:00
1. gün
Per 14 Kas
Per 14 Kas
00:30
16:30
2. Gün
Per 14 Kas
Cum 15 Kas
17:00
09:00
3. Gün
Cum 15 Kas
Cmt 16 Kas
16:33
08:33
4. Gün
Cmt 16 Kas
Paz 17 Kas
15:03
07:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

1s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s
5
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
WRC

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
WRC

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!
WRC

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor
WRC

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor

Citroen, WRC’den ayrılabilir!
WRC

Citroen, WRC’den ayrılabilir!

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.