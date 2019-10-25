Katalonya Rallisi: Sordo lider, Ogier sorun yaşadı

Katalonya'da gerçekleştirilen rallinin ilk etabında Sebastien Ogier iyi bir başlangıç yapmayı başardı ve etabı ilk sırada noktaladı.

Dani Sordo ikinci olurken, Thierry Neuville üçüncü, Kris Meeke dördüncü ve Ott Tanak beşinci oldu.

19 km'lik ikinci etapta Neuvilleen hızlı isim olup genel klasmanda liderliğe yükselirken, Sordo ikinci, Meeke üçüncü ve Tanak dördüncü oldu.

İkinci etabın en büyük olayı hiç şüphesiz Ogier'nin hidrolik problemi yaşamasıydı. Ogier, bu etapta sorun yaşamasını ardından 44.6 saniye geride kaldı.

Sabah yapılan son etabı Sebastien Loeb ilk sırada tamamladı. Portekiz Rallisi'nden sonra ilk kez Hyundai'nin direksiyonuna geçen Loeb, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Dani Sordo'nun 2.1 saniye önünde en hızlı isim olurken, Neuville üçüncü, Elfyn Evans dördüncü ve Tanak beşinci oldu.

Ogier bu etabı Loeb'ün 2 dakika 54.9 saniye gerisinde tamamlayınca genel klasmanda son sıraya düştü.

Sabah gerçekleştirile ilk etapların ardından Sordo genel klasmanda Neuville'in 1 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Şampiyona lideri Tanak, Neuville'in 6.5 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, onun da 3.4 saniye gerisinde Evans bulunuyor.

Meeke ilk etaplar sonrası Evans'ın 0.3 saniye gerisinde beşinci, Leob ise Meeke'nin 0.7 saniye gerisinde altıncı sırada.

Altıncı Loeb ile yedinci Lappi arasında sadece 0.1 saniye yer alırken, Jari Matti Latvala ilk üç etabın ardından lider Sordo'nun 22.5, Lappi'nin ise 10.5 saniye gerisinde yer alıyor.