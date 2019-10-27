WRC
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
03 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
WRC / Meksika Rallisi / Etap raporu

Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci

paylaşım
yorumlar
Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 08:50

Katalonya Rallisi'nde pazar sabahı yapılan etapların ardından Thierry Neuville liderliğini korurken, Dani Sordo ikinci sırada yer alıyor.

Pazar sabahı gerçekleştirilen 16.35 km'lik 14. etapta Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, takım arkadaşı Dani Sordo'nun 0.7 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Ott Tanak etabı 1.1 saniye geride üçüncü bitirirken, Elfyn Evans dördüncü, Kris Meeke beşinci ve Sebastien Ogier altıncı oldu.

Sabah gerçekleştirilen 15. etapta ise bu kez Sordo'nun üstünlüğü vardı.

İspanyol sürücü, Tanak'ın 1 saniye önünde en hızlı isim olmayı başarırken, Teemu Suninen üçüncü, Latvala dördüncü ve Meeke beşinci oldu.

Neuville etabı 4.7 saniye geride altıncı bitirirken, Sebastien Loeb dokuzuncu sırada yer aldı.

Sabah gerçekleştirilen bu iki etap sonrasında Neuville, genel klasmanda Sordo'nun 17.5 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Sabahki etapların ardından Sordo ile üçüncü Tanak arasındaki fark 4.5 saniyeye çıktı.

Loeb, podyum savaşından iyice koptu ve Tanak'ın 19.7 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Onun da 10.1 saniye gerisinde Latvala var.

Evans, sabahki etaplar sonrasında Latvala'yı 21.3 saniye geriden takip ederken, takım arkadaşı Suninen sadece 15.1 saniye gerisinde yer alıyor.

Ogier, son iki etaba Suninen'in 2 dakika 47.4 saniye gerisinde giriyor. İlk onu Mads Ostberg ve Eric Camilli tamamlıyor.

 

Sonraki haber
Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı

Önceki haber

Katalonya WRC: Neuville farkı açtı, Tanak 3. sıraya çıktı

Sonraki haber

Katalonya WRC: Neuville kazandı, Tanak Dünya Ralli Şampiyonu oldu!

Katalonya WRC: Neuville kazandı, Tanak Dünya Ralli Şampiyonu oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

14 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Çar 13 Kas
Per 14 Kas
16:00
08:00
1. gün
Per 14 Kas
Per 14 Kas
00:30
16:30
2. Gün
Per 14 Kas
Cum 15 Kas
17:00
09:00
3. Gün
Cum 15 Kas
Cmt 16 Kas
16:33
08:33
4. Gün
Cmt 16 Kas
Paz 17 Kas
15:03
07:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

5
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
WRC

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
WRC

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!
WRC

Citroen, 2021 sonrasında WRC'de olmayacağını doğruladı!

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor
WRC

Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor

Citroen, WRC’den ayrılabilir!
WRC

Citroen, WRC’den ayrılabilir!

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.