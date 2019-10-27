Katalonya Rallisi: Neuville liderliğini koruyor, Sordo ikinci

Pazar sabahı gerçekleştirilen 16.35 km'lik 14. etapta Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, takım arkadaşı Dani Sordo'nun 0.7 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Ott Tanak etabı 1.1 saniye geride üçüncü bitirirken, Elfyn Evans dördüncü, Kris Meeke beşinci ve Sebastien Ogier altıncı oldu.

Sabah gerçekleştirilen 15. etapta ise bu kez Sordo'nun üstünlüğü vardı.

İspanyol sürücü, Tanak'ın 1 saniye önünde en hızlı isim olmayı başarırken, Teemu Suninen üçüncü, Latvala dördüncü ve Meeke beşinci oldu.

Neuville etabı 4.7 saniye geride altıncı bitirirken, Sebastien Loeb dokuzuncu sırada yer aldı.

Sabah gerçekleştirilen bu iki etap sonrasında Neuville, genel klasmanda Sordo'nun 17.5 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Sabahki etapların ardından Sordo ile üçüncü Tanak arasındaki fark 4.5 saniyeye çıktı.

Loeb, podyum savaşından iyice koptu ve Tanak'ın 19.7 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Onun da 10.1 saniye gerisinde Latvala var.

Evans, sabahki etaplar sonrasında Latvala'yı 21.3 saniye geriden takip ederken, takım arkadaşı Suninen sadece 15.1 saniye gerisinde yer alıyor.

Ogier, son iki etaba Suninen'in 2 dakika 47.4 saniye gerisinde giriyor. İlk onu Mads Ostberg ve Eric Camilli tamamlıyor.