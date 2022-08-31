Kapsamlı Ypres Belçika Rallisi değerlendirmesi: Özlediğimiz Ott Tanak geri döndü!

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Rallinin en iyisi - Ott Tanak ve Martin Jarveoja

Sezona zor bir başlangıç yapan Ott Tanak-Martin Jarveoja ikilisi, Belçika Ypres Rallisi'nde arka arkaya ikinci, sezonun üçüncü galibiyetini elde ederek sıkı bir performans ortaya koydu.

Dar yolları ve aldatıcı virajlarıyla bilinen ralli, aralarında şampiyona lideri Kalle Rovanpera ve kendi evinde parkura çıkan Thierry Neuville gibi birçok sürücüyü gafil avladı, her iki sürücü de lider giderken ralliye veda ettiler. Asfaltta takım arkadaşı Neuville kadar iyi olmayan Tanak ise bu isimler tarafından kendisine hediye edilen liderliği memnuniyetle karşıladı ve Ypres'in tehlikeli hendeklerinden kaçmayı başardı.

Tanak'a galibiyeti getiren asıl faktör ise, Cumartesi yaşadığı vites kutusu sorunu nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen bir şekilde tempo tutturabilmesi ve Neuville ile farkın açılmasına izin vermemesiydi.

Estonyalı sürücü Pazar günü ise Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın yakın takibindeydi, buna rağmen kaybettiği etaplarda dahi çok az farkla geride kalması ve bir etap galibiyeti elde etmesi farkı korumasına yetti ve Tanak arka arkaya ikinci kez podyumun zirvesine çıktı.

Bu başarıyı beklemediğini itiraf eden Tanak, "Hayır, galip gelmeyi beklemiyordum, çünkü burada yaptığımız testte pek de iyi değildik ve kendimize güvenmiyorduk. Ancak ralli boyunca her şeyi bir araya getirmeyi başardık."

"Etrafımızda olup biten tüm olaylara rağmen ivme kaybetmedik. Bu galibiyet, saf performansın değil, sıkı çalışmamızın bir sonucu."

Tanak'ın son dönemde artan performansı birçok "ya olsaydı" sorusunu da yanında getiriyor, nitekim sezon Tanak'ın ilk galibiyetini elde ettiği Sardinya'da başlasaydı şampiyona lideri Rovanpera ile fark sadece 3 puan olacaktı! 2019 dünya şampiyonu yeniden eski formunu bulmuş vaziyette.

Tanak won his second rally on the trot, his third of the year, to consolidate second in the standings Photo by: McKlein / Motorsport Images

Bahsedilmesi gerekenler: Oliver Solberg, Takamoto Katsuta, Chris Ingram, Jos Verstappen

Dağınık geçen sezonunu iki hafta önce Finlandiya'da yaptığı kaza ile taçlandıran Oliver Solberg, kazanın ardından bir kayanın üzerine oturmuş ve gözyaşlarını tutamamıştı, dolayısıyla Belçika'ya da üstünde büyük baskıyla geliyordu.

İki haftalık arada arazi sürüşleri yapan ve kendini toparlamaya çalışan Norveçli sürücü, Ypres'te hatasız fakat temkinli bir sürüş ortaya koydu ve dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Solberg'in buna kesinlikle ihtiyacı vardı, herkes bir bir dökülürken elde ettiği bu iyi sonuç kendisine moral anlamında iyi gelecektir.

İyi bir ralli geçiren ikinci isim ise Takamoto Katsuta. Geçtiğimiz sezon büyük bir kaza yapan ve kırmızı bayraklara sebep olan Japon pilot, bu kez kendisine dakikalara mal olan vites kutusu arızasına rağmen güçlü bir sürüş ortaya koydu ve ralliyi beşinci sırada bitirmeyi başardı. Katsuta bu sonuçla birlikte bu sezon tüm rallilerde ilk ona giren tek sürücü oldu.

Bahsedilmesi gereken isimlerin arasında eski Formula 1 sürücüsü Jos Verstappen de yer alıyor. Bu hafta sonu ilk kez WRC'de mücadele eden Verstappen, ralliyi 25. sırada götürüyordu ve mücadele etmekte olduğu Masters Cup klasmanının da lideriydi, ta ki 13. virajda parkur dışına çıkarak büyük zaman kaybedene kadar. Ralliyi ancak 60. sırada tamamlayabilen Verstappen, yine de WRC takım patronlarından övgü topladı.

Son olarak da kendi klasmanında podyuma çıkamasa dahi genel klasmanda dokuzuncu olan ve kariyerinin en iyi sonucunu elde eden Chris Ingram'ı alkışlamak gerekiyor.

Verstappen made a good impression in his Rally2 Citroen C3 despite falling off the road on Saturday, going on to finish 60th in the overall classification Photo by: Red Bull Content Pool

Haftanın takımı: Toyota Gazoo Racing

Rally1 klasmanındaki tüm takımlar için epey kırıcı bir ralliyi geride bıraktık, üç takımın tamamı gerek dayanıklılık, gerek sürücü hataları gibi problemlerle karşı karşıya kaldılar.

Hyundai cephesine baktığımızda i20 N'in galibiyet için savaşabilecek bir konumda olduğunu görüyoruz, ancak takım yine de Tanak'ın yaşadığı vites kutusu sorununa engel olamadı.

M-Sport Ford bir kez daha sürücü taraflı sorunlardan muzdaripti, öte yandan Toyota ise Takamoto Katsuta'nın aracında birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldı.

Fakat Toyota'nın haftanın takımı unvanını almasının bir sebebi var: Kalle Rovanpera. Şampiyona lideri henüz ikinci etapta yarış dışı kalmıştı ve takımdaki hiç kimse böyle bir şeyi beklemiyordu, üstelik şoka uğrayan takımın aracı tamir etmek için sıkı çalışması gerekecekti.

Mevcut düzenlemeler, takımların tamiratı dört saat içinde tamamlamasını zorunlu kılıyor. Cuma akşamı işe koyulan takım, şasi, yakıt tankı ve motor hariç tüm parçaları tamamen değiştirdi, böylece şampiyona lideri Cumartesi sabahı ralliye dönebildi.

Rovanpera güç etabını kazanarak beş puanı cebine atarken, Toyota da Evans ile ikinci, Esapekka Lappi ile üçüncü ve Katsuta ile beşinci olarak dört aracının üçüyle ilk beşe girmeyi başardı.

Hayal kırıklıkları

Hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı hiç şüphesiz ki geçen sene galibiyete ulaşan Thierry Neuville oldu.

Ralliyi Tanak'ın 17.2 saniye önünde lider götüren Belçikalı, Cumartesi gününün sondan ikinci etabındaki bir sola dönüş esnasında önden kayma yaşadı ve kendini Ypres'in ünlü hendeklerinden birinde buldu.

Neuville sonrasında seyircilerin de yardımıyla yola dönmeyi başardı, ancak aracın sağ ön tarafında ciddi hasar vardı, bu da Hyundai sürücüsü için rallinin sonu demekti.

Bir diğer hayal kırıklığı da alıştığımız bir isimden geldi: M-Sport sürücüsü Craig Breen.

10. etaba kadar güçlü bir ralli geçiren Breen, yine bir sola dönüş esnasında virajı kaçırdı ve aracının parkur dışına çıkıp takla atmasına engel olamadı. Neyse ki Breen ve ortağı Paul Nagle kazayı yaralanmadan atlattılar.

M-Sport'ta hayal kırıklığı yaşayan bir diğer isim ise Adrien Fourmaux oldu.

Güçlü bir ralli geçiren ve dördüncü sıra için Oliver Solberg'in peşine takılan Fransız sürücü rallinin bitmesine yalnızca iki etap kala bir hendeğe girdi ve neredeyse takla attığı bir kaza geçirmesinin ardından en azından beşinci bitireceği ralliye veda etti.

Fourmaux bu sezon beşinci kez ralli dışı kalırken, M-Sport ise hafta sonunu puansız kapattı.

Şanslı isimler

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera ve yardımcı sürücüsü Jonne Halttunen şanslıydı, nitekim 2. etaptaki kazadan herhangi bir sakatlık yaşamadan sıyrılmayı başardılar.

Bu kazanın ardından konsantrasyonunun bozulmayacağını düşünen Rovanpera uzun süre sonra ilk kez bu kadar ciddi bir hata yaptı, hatta kendisi için sezonun ilk hatasıydı bile diyebiliriz. Tüm olup bitene rağmen arka arkaya galibiyetlere ulaştığı dönemde galibiyetleri cebine atan Fin sürücü halen büyük farkla şampiyona lideri.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 after the crash Photo by: McKlein / Motorsport Images

En iyi Tweet'ler

WRC sürücüleri, ralli öncesi 1. Dünya Savaşı'nda zarar gören Menin Kapısı'nda poz verdiler ve bu fotoğraf rallinin en ikonik fotoğraflarından birisi oldu.

Ypres ayrıca hem sezonun, hem de WRC tarihinin en estetik servis alanlarından birine de ev sahipliği yaptı.

Drone kameraları ise bir kez daha WRC sürücülerinin çektikleri tüm zorlukları birebir aktarmak konusunda taraftarlara yardımcı oldu.

En iyi fotoğraflar

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

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