Kapsamlı Ypres Belçika Rallisi değerlendirmesi: Özlediğimiz Ott Tanak geri döndü!

Sezona zor bir başlangıç yapan Ott Tanak-Martin Jarveoja ikilisi, Belçika Ypres Rallisi'nde arka arkaya ikinci, sezonun üçüncü galibiyetini elde ederek sıkı bir performans ortaya koydu.

Dar yolları ve aldatıcı virajlarıyla bilinen ralli, aralarında şampiyona lideri Kalle Rovanpera ve kendi evinde parkura çıkan Thierry Neuville gibi birçok sürücüyü gafil avladı, her iki sürücü de lider giderken ralliye veda ettiler. Asfaltta takım arkadaşı Neuville kadar iyi olmayan Tanak ise bu isimler tarafından kendisine hediye edilen liderliği memnuniyetle karşıladı ve Ypres'in tehlikeli hendeklerinden kaçmayı başardı.

Tanak'a galibiyeti getiren asıl faktör ise, Cumartesi yaşadığı vites kutusu sorunu nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen bir şekilde tempo tutturabilmesi ve Neuville ile farkın açılmasına izin vermemesiydi.

Estonyalı sürücü Pazar günü ise Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın yakın takibindeydi, buna rağmen kaybettiği etaplarda dahi çok az farkla geride kalması ve bir etap galibiyeti elde etmesi farkı korumasına yetti ve Tanak arka arkaya ikinci kez podyumun zirvesine çıktı.

Bu başarıyı beklemediğini itiraf eden Tanak, "Hayır, galip gelmeyi beklemiyordum, çünkü burada yaptığımız testte pek de iyi değildik ve kendimize güvenmiyorduk. Ancak ralli boyunca her şeyi bir araya getirmeyi başardık."

"Etrafımızda olup biten tüm olaylara rağmen ivme kaybetmedik. Bu galibiyet, saf performansın değil, sıkı çalışmamızın bir sonucu."

Tanak'ın son dönemde artan performansı birçok "ya olsaydı" sorusunu da yanında getiriyor, nitekim sezon Tanak'ın ilk galibiyetini elde ettiği Sardinya'da başlasaydı şampiyona lideri Rovanpera ile fark sadece 3 puan olacaktı! 2019 dünya şampiyonu yeniden eski formunu bulmuş vaziyette.

