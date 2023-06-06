Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!

2020 sezonunda Toyota ile WRC'ye adım atan Rovanpera, son üç senede "podyuma çıkan en genç sürücü", "ralli kazanan en genç sürücü" ve "şampiyonluğa ulaşan en genç sürücü" gibi birçok rekoru kırarak ismini şimdiden tarihe yazdırdı.

Bu sezon epey zorlandığı görülen son şampiyon, henüz sadece bir galibiyet alsa da ilk altı rallinin tamamından puanla ayrılması sayesinde şampiyonayı lider götürmekte.

Rovanpera'nın Toyota ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve beklentiler takımda kalmasından yana, ancak son haberlere göre sansasyonel bir hamle de görebiliriz.

Çeşitli kaynaklarla iletişime geçen DirtFish'e göre Rovanpera'nın menajeri Timo Jouhki, olası bir anlaşma için Hyundai ile görüşmelere başlamış vaziyette!

Toyota ile de görüşmeleri sürdüren Jouhki, konu hakkında sadece "Gelecek sezon ve sonrası için her seçeneğe açığız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Rovanpera için iyi haber, Jouhki'nin işini bilen bir insan olması, nitekim kendisi geçmişte Juha Kankkunen ve Tommi Makinen gibi diğer Fin ralli efsaneleriyle de çalıştı.

Konu hakkında Toyota ve Hyundai cepheleri sessizliğini koruyor.