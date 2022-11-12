Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte Sonraki / Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC / Japonya Rallisi Etap raporu

Japonya Rallisi: Rovanpera lastik patlattı, Neuville liderliğe yükseldi

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Japonya ayağında Cumartesi günü Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'nin liderliğinde tamamlandı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Japonya Rallisi: Rovanpera lastik patlattı, Neuville liderliğe yükseldi
Haberi dinle

Olaylı geçen Japonya Rallisi'nde Cuma günkü etapları Elfyn Evans lider tamamlamıştı. Ancak liderlik Cumartesi günkü etapların sonunda el değiştirdi.

Güne 3 sn farkla da olsa lider olarak başlayan Evans, sabah gerçekleştirilen ilk 3 etabın ikisinde daha hızlı olarak öğle servisi öncesinde farkı 5.9 sn'ye kadar çıkarmıştı.

Ancak öğleden sonraki seanslarda Neuville daha hızlı olan taraftı. Öğleden sonraki seanslara 5.9 sn geride başlayan Hyundai sürücüsü, 14. etapla tamamlanan günü en yakın rakibi Evans'ın 4 sn önünde lider tamamladı ve bu sayede Pazar günkü son etaplar öncesinde avantaj kazandı.

Öğleden sonra liderliği kaybeden Evans, aracın ayarlarında değişiklik yapmadıklarını ancak ön tarafta hissi biraz kaybettiğini, bu yüzden temposunun düştüğünü söyledi.

Pazar günkü etaplarda Neuville ve Evans arasında galibiyet mücadelesi olacak gibi duruyor. Üçüncü sıradaki Ott Tanak, liderin 39.9 sn geride yer alıyor.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Cuma gününü üçüncü sırada tamamlayan ve lider gruba yakın olan şampiyona Kalle Rovanpera, nadir hatalarından birisini yaptı ve lastik patlattı. 

Tanak'ın 25 sn gerisinde Toyota'dan Takamoto Katsuta yer alıyor. Japon sürücü zorlasa da şu an için podyum mücadelesine ortak olamadı.

Yeni bir co-pilota sahip olan 8 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Cuma günü lastik patlatıp 10. sıraya kadar gerilemesinin ardından, Cumartesi günü oldukça güçlü bir performans sergiledi ve 3 etap galibiyetiyle 5. sıraya kadar yükseldi.

Onu M-Sport'tan Gus Greensmith takip ederken lastik patlatarak gerileyen Rovanpera, genel klasmanda 11. sırada yer alıyor.

WRC2 klasmanında Skoda'dan Emil Lindholm sınıfında lider durumdayken, genel klasmanda ise 7. sırada yer alıyor. Onu Sami Pajari, Grégoire Munster ve Teemu Suninen takip ediyorlar.

Japonya Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 5 etabın ardından sona erecek.

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte
Önceki haber

Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte
Sonraki haber

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2. São Paulo GP
Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş São Paulo GP
Formula 1

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli" São Paulo GP
Formula 1

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli"

Son Haberler

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.