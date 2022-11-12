Japonya Rallisi: Rovanpera lastik patlattı, Neuville liderliğe yükseldi

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Olaylı geçen Japonya Rallisi'nde Cuma günkü etapları Elfyn Evans lider tamamlamıştı. Ancak liderlik Cumartesi günkü etapların sonunda el değiştirdi.

Güne 3 sn farkla da olsa lider olarak başlayan Evans, sabah gerçekleştirilen ilk 3 etabın ikisinde daha hızlı olarak öğle servisi öncesinde farkı 5.9 sn'ye kadar çıkarmıştı.

Ancak öğleden sonraki seanslarda Neuville daha hızlı olan taraftı. Öğleden sonraki seanslara 5.9 sn geride başlayan Hyundai sürücüsü, 14. etapla tamamlanan günü en yakın rakibi Evans'ın 4 sn önünde lider tamamladı ve bu sayede Pazar günkü son etaplar öncesinde avantaj kazandı.

Öğleden sonra liderliği kaybeden Evans, aracın ayarlarında değişiklik yapmadıklarını ancak ön tarafta hissi biraz kaybettiğini, bu yüzden temposunun düştüğünü söyledi.

Pazar günkü etaplarda Neuville ve Evans arasında galibiyet mücadelesi olacak gibi duruyor. Üçüncü sıradaki Ott Tanak, liderin 39.9 sn geride yer alıyor.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Cuma gününü üçüncü sırada tamamlayan ve lider gruba yakın olan şampiyona Kalle Rovanpera, nadir hatalarından birisini yaptı ve lastik patlattı.

Tanak'ın 25 sn gerisinde Toyota'dan Takamoto Katsuta yer alıyor. Japon sürücü zorlasa da şu an için podyum mücadelesine ortak olamadı.

Yeni bir co-pilota sahip olan 8 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Cuma günü lastik patlatıp 10. sıraya kadar gerilemesinin ardından, Cumartesi günü oldukça güçlü bir performans sergiledi ve 3 etap galibiyetiyle 5. sıraya kadar yükseldi.

Onu M-Sport'tan Gus Greensmith takip ederken lastik patlatarak gerileyen Rovanpera, genel klasmanda 11. sırada yer alıyor.

WRC2 klasmanında Skoda'dan Emil Lindholm sınıfında lider durumdayken, genel klasmanda ise 7. sırada yer alıyor. Onu Sami Pajari, Grégoire Munster ve Teemu Suninen takip ediyorlar.

Japonya Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 5 etabın ardından sona erecek.