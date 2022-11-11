Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte

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Üçüncü ve yedinci etapların iptal edildiği ve yalnızca dört etabın düzenlenebildiği Cuma gününün ardından liderlik koltuğunda iki etap galibiyetine ulaşan Evans oturuyor. Evans'ın 3.0 saniye gerisinde ise Neuville yer almakta.

İnişli çıkışlı bir gün geçirmesine rağmen iki etap kazanan Kalle Rovanpera 5.1 saniye geride üçüncü. Gün boyunca sorunlarla boğuşan Ott Tanak dört, kendi evinde mücadele eden Takamoto Katsuta beş, M-Sport sürücüsü Gus Greensmith ise altıncı sırada.

Ogier günü onuncu sırada tamamladı ancak ikinci etapta lastik patlatmasının ardından tam 3 dakika geri düşmüş vaziyette. Dani Sordo ve Craig Breen ise ralliyi erken noktalayan iki isim.

İlk onu tamamlayan isimler ise WRC2 sürücüleri Sami Pajari, Teemu Suninen ve Emil Lindholm.

Japonya Rallisi'nde Cuma günü neler yaşandı?

Cuma günü oldukça dramatik başladı. Günün ilk, rallinin ikinci etabında araçtan yanık petrol kokusu aldığını söyleyen ve kenara çeken Dani Sordo'nun aracı kısa süre sonra alevler içinde kaldı!

Etap kırmızı bayrakla durdurulurken Sordo ve yardımcı sürücüsü Candido Carrera herhangi bir sıkıntı yaşamadan araçtan inmeyi başardılar. Ancak yangın epey büyüktü ve araç ciddi hasar gördü, bu da Sordo'nun rallisinin erkenden sona erdiği anlamına gelmekteydi.

Güne sıkıntılı başlayan tek isim Sordo değildi. Hyundai ile son rallisine çıkan Ott Tanak, rallinin en sansasyonel bölümlerinden Isegami Tüneli'nde kısa süreliğine duraklayarak zaman kaybetti.

Etabın ardından konuşan Tanak, tünelin tozla dolduğunu ve görüş eksikliği nedeniyle duraklamak zorunda kaldığını söyledi.

Son rallinin galibi Sebastien Ogier için durum daha kötüydü. Yeni yardımcı sürücüsü Vincent Landais ile ilk rallisine çıkan Fransız sürücü lastik patlatarak üç dakikaya yakın zaman kaybetti.

Dramatik etabın lideri ise bir kez daha önden kaymayla boğuşan Kalle Rovanpera oldu. İkinci sırada 1.8 saniye gerideki Neuville, üçüncü sırada 5.5 saniye gerideki Evans yer aldı. Zaman kaybeden Tanak ise 9.7 saniye geri düşmüştü.

İkinci etabın Sordo'nun kazası nedeniyle uzun sürmesinin ardından 3. etap iptal edildi.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, car catches fire Photo by: Red Bull Content Pool

Heyecan 22.44 kilometre uzunluğundaki 4. etapta devam etti. Müthiş bir tempo tutturan Evans, ikinci sıradaki Ogier'in 4.3 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı ve ralli liderliğini de ele geçirdi.

Ogier'in 0.3 saniye gerisinde Neuville yer aldı. Bu sonuçla birlikte Neuville genel klasmanda Evans ile zamanları eşitledi ve öğle arasına ortak lider olarak girdi.

Dördüncü sırada vites kutusu sorunu yaşayan Tanak, beşinci sırada önden kaymayla mücadele eden Katsuta, altıncı etapta ise kokpitinin dumanla dolmasından şikayet eden Rovanpera yer aldı.

Bu etabın draması ise M-Sport sürücüsü Craig Breen'den geldi. Etabın dokuzuncu kilometresinde kaza yapan Breen'in başına tam olarak ne geldiği belirsiz, ancak takım arkadaşı Gus Greensmith kendisinin bariyere çarptığını doğruladı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

Öğle arasının ardından sürücüler sabah saatlerinde geçilen iki etabı ve iptal edilen üçüncü etabı bir daha geçmek için araçlarına atladılar.

Ancak beşinci etapta ufak bir değişiklik vardı; güvenlik endişeleri nedeniyle Isegami Tüneli bölümü iptal edilmiş ve etap kısaltılmıştı.

Kısaltılmış etabın galibi Evans oldu. Günün ikinci etap galibiyetini elde eden Evans, ikinci sırada kalan Neuville ile farkı da 1.1 saniyeye çıkarttı.

Üçüncü sırada hasarı azaltmaya çalışan Ogier, dördüncü sırada vites kutusu arızasının giderilmesinin ardından gaza basan Tanak yer aldı. Katsuta beş, Rovanpera altı, Greensmith ise yedinciydi.

Son iki etapta büyük hayal kırıklığı yaşayan Rovanpera, altıncı etapta yeniden tempo yakalayarak etap galibiyetine ulaştı. İkinci sırada 0.3 saniye gerideki Evans, üçüncü sırada ise görüş ve yol tutuşu sorunları nedeniyle dikkatli olduğunu söyleyen Neuville yer aldı.

Etabın ardından sürücüler Toyota Stadium'daki servis alanına dönmek zorunda kaldılar, nitekim 7. etap Breen'in kazasının bariyerlere ciddi hasar vermesi nedeniyle iptal edildi. Böylece Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan altı etabın ikisi iptal edilmiş oldu.

Japonya Rallisi - Cuma günü sıralaması