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WRC / Japonya Rallisi Haberler

Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı

Sebastien Ogier, Japonya'daki Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk etabını M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen'in önünde lider tamamladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı
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Ogier, 2010'dan bu yana ilk kez WRC takvimine geri dönerken Japonya Rallisi'nin zorlu 2.75 km'liki etabında zirvede yer aldı.

Perşembe sabahı yapılan shakedown etabının tersten koşulmuş hali olan ilk etapta, yolun her iki tarafında da derin drenaj çukurları vardı. Bu da sürücülerin işini epey zorlaştırdı.

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, yeni yardımcı pilotu Vincent Landais ile birlikte en hızlı dereceyi yaparken, onu 0.1 saniye geriden Breen takip etti.

Ogier, "Yoğun bir keşif oldu ama şu ana kadar Vincent iyi bir iş çıkardı. Şimdiye kadar çok iyiydi. Gerçek şeyler ise yarın başlıyor." dedi.

Etap aynı zamanda Breen'in yeni yardımcı pilotu James Fulton'un da ilk mücadelesiydi.

Craig Breen, James Fulton, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, James Fulton, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Ott Tanak etabı sadece 0.2 saniye geride üçüncü sırada tamamlarken, Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville dördüncü sırada yer aldı. İkili, arasında sadece 0.1 saniye vardı.

Yeni dünya şampiyonu Kalle Rovanpera 0.6 saniye geride beşinci olurken, onun da 0.6 saniye ardında takım arkadaşı Evans yer aldı.

Yerel kahraman Takamoto Katsuta, M-Sport'tan Gus Greensmith ve Hyundai'den Dani Sordo'nun önünde yedinci oldu.

WRC2 klasmanında Emil Lindholm ve Sami Pajari ikilisi zirvede yer aldı.

Japan Japonya Rallisi - 1. etap sonrası klasman

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