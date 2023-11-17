Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider
Toyota'dan Elfyn Evans, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in aldığı ceza ve rallinin erken lideri Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in geçirdiği kazanın ardından Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağının gerçekleştirildiği Japonya'da Cumartesi gününe rahat bir şekilde lider olarak başlayacak.
Evans günün altı etabını, günün son etabından önce bir dakika ceza alan sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'e karşı 14k9.9s'lik avantajla tamamladı. Fransız pilot, beşinci etapta hasar gören GR Yaris'inin kapısını tamir ettirdikten sonra son servisten altı dakika geç çıktı.
Evans Cuma gününe dokuzuncu sırada başladı ancak sabah etaplarındaki aşırı ıslak koşullarda sergilediği etkileyici performansın ardından Hyundai pilotu Thierry Neuville'in 26.0sn önünde ralli liderliğine yükseldi.
Neuville, altıncı etapta kaza sonucu ralliye veda etmeden önce bu farkı 10.5sn'ye düşürdü ancak kaza yapmaktan kurtulamadı.
Evans, "Bu sabah çok iyi hissetmedim, bir dakika kaybediyormuşum gibi hissettim ama açıkçası diğerleri de benzer hisler yaşıyordu. Bu bazen böyle olabiliyor." dedi.
Ogier'in geç aldığı ceza Toyota pilotunu takım arkadaşı ve iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın aralığına düşürdü. Fin sürücü yola ilk çıktığında koşulların en kötüsüyle karşılaştı ancak öğleden sonra hızını arttırarak günü 2dk06.6s geride ve Ogier'in sadece 16.7sn gerisinde 3. sırada bitirmeyi başardı.
WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen Cuma gününe yaptığı güçlü başlangıcı en iyi şekilde değerlendirerek 3dk00.2s geride dördüncü oldu. Norveçli pilot bir dizi etkileyici sürüş gerçekleştirdi, ancak yükselişinde kısmen Rally1 araçlarına kıyasla Rally2 Skoda'sındaki görüş mesafesinin çok daha iyi olması etkili oldu. Rally1 pilotları, sabahki yağmurlu etaplarda ön camları buğulandığı için yavaş kaldılar.
Fotoğraf: M-Sport
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1, Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Toksport WRT 3 Skoda Fabia Evo Rally2
Gregoire Munster, Mikkelsen'in 4.8sn gerisinde beşinci olurken Skoda WRC2 sürücüsü Nikolay Gryazin altıncı oldu.
Esapekka Lappi, M-Sport'tan Ott Tanak'ın (+4m42.8s) ve GR Yaris'in radyatörüne zarar veren ikinci etaptaki kazada zaman kaybettikten sonra öğleden sonra üç etap galibiyeti alan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde, kalan tek Hyundai'yi yedinci sırada servis alanına getirdi.
M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Hyundai'den Dani Sordo ikinci etapta aynı virajda kaza yaptıktan sonra yarıştan çekildiler.
Günün son etabı Lappi'ye aitti. Finli pilot Toyota Stadium özel etabında Ogier'i 1.0s farkla geride bırakmayı başardı.
Katsuta, düellolarında ralli lideri Evans'ı geride bıraktıktan sonra yan yana süper gerçekleştirilen özel etapta Ogier'in derecesini yakaladı.
Öğleden sonra Ford Puma'sının elektrik sorunlarıyla mücadele eden Tanak, zorlu bir Cuma gününü son özel etapta Rovanpera'ya karşı 0.1s'lik bir zaferle noktaladı.
Japonya Rallisi'nde Cumartesi günü 8 etap gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Japonya Rallisi - 8. etabın ardından sıralama
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|#
|Araç
|Ceza
|Toplam süre
|Ara
|1
|E. Evans S. Martin Toyota Racing
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|
1:25'22.7
|2
|S. Ogier V. Landais Toyota Racing
|17
|Toyota GR Yaris Rally1
|1'00
|
+1'49.9
1:27'12.6
|1'49.9
|3
|K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Racing
|69
|Toyota GR Yaris Rally1
|
+2'06.6
1:27'29.3
|16.7
|4
|A. Mikkelsen T. Eriksen Toksport WRT 3
|20
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+3'00.2
1:28'22.9
|53.6
|5
|E. Lappi J. Ferm Hyundai Motorsport
|4
|Hyundai i20 N Rally1
|
+3'44.3
1:29'07.0
|44.1
|6
| N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
|21
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+3'48.3
1:29'11.0
|4.0
|7
|
G. Munster
L. Louka M-Sport
|24
|Ford Fiesta Rally2
|
+3'52.4
1:29'15.1
|4.1
|8
|O. Tanak M. Jarveoja M-Sport
|8
|Ford Puma Rally1
|
+4'42.8
1:30'05.5
|50.4
|9
|T. Katsuta A. Johnston Toyota Racing
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|1'10
|
+5'07.9
1:30'30.6
|25.1
|10
| H. Kovalainen
S. Kitagawa
|23
|Škoda Fabia R5
|
+6'00.2
1:31'22.9
|52.3
|11
|K. Kajetanowicz M. Szczepaniak
|22
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+7'49.1
1:33'11.8
|1'48.9
|12
| H. Arai
T. Hiroki Ahead Japan Racing Team
|35
|Peugeot 208 Rally4
|
+8'04.6
1:33'27.3
|15.5
|13
|
A. Toshi
M. Yuichi Subaru Team Arai
|34
|Subaru WRX S4 JP4 (VB)
|'10
|
+9'14.3
1:34'37.0
|1'09.7
|14
| O. Fukunaga
M. Saida
|26
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+9'14.3
1:34'37.0
|0.0
|15
|
E. Boland
M. Joseph
|28
|Citroën C3 Rally2
|
+10'53.5
1:36'16.2
|1'39.2
|16
|
D. Chwist
K. Heller
|25
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+11'11.5
1:36'34.2
|18.0
|17
|
S. Imai
J. Farmer
|30
|Citroën C3 Rally2
|
+13'42.4
1:39'05.1
|2'30.9
|18
|
K. Murata
M. Umemoto WELLPINE Motorsport
|39
|Toyota GR Yaris
|
+15'45.0
1:41'07.7
|2'02.6
|19
|
J. Bailey
S. Peterson
|31
|Ford Fiesta Rally3
|
+15'48.4
1:41'11.1
|3.4
|20
|
M. Hotta
K. Haruo
|38
|Toyota GR Yaris
|
+16'17.2
1:41'39.9
|28.8
|21
|
N. Katsuta
Y. Kimura Toyota Gazoo Racing WRJ
|32
|Toyota GR Yaris Rally2 Concept
|
+17'06.2
1:42'28.9
|49.0
|22
|
Y. Yamamoto
K. Tachikui K-ONE Racing Team
|40
|Toyota GR86
|
+18'47.0
1:44'09.7
|1'40.8
|23
|
S. Tomoyuki
A. Yuichi Toyota Gazoo Racing WRJ
|36
|Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally
|'10
|
+20'12.4
1:45'35.1
|1'25.4
|24
|
N. Toru
M. Toshiro LSCR Rally Team
|44
|Toyota GR Yaris
|
+24'42.0
1:50'04.7
|4'29.6
|25
|
M. Kunisawa
M. Kihara Kunisawa Net
|41
|Renault Clio Rally5
|
+25'05.7
1:50'28.4
|23.7
|26
|
M. Díaz-Aboitiz
R. Sanjuan
|29
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+27'12.4
1:52'35.1
|2'06.7
|27
|T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai Motorsport
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|
+30'07.1
1:55'29.8
|2'54.7
|28
|
T. Koji
S. Takashi Three Five Motorsport
|45
|Toyota GR Yaris
|'40
|
+30'53.1
1:56'15.8
|46.0
|29
|
T. Aihara
T. Hagino D-Sport Halfway Racing Rally Team
|49
|Daihatsu Copen
|'20
|
+36'08.3
2:01'31.0
|5'15.2
|30
|
Y. Sasaki
M. Kazuki Team BRIDE
|37
|Toyota GR Yaris
|
+49'21.1
2:14'43.8
|13'12.8
|31
|
Y. Hagiwara
H. Koichi Team Has Rally
|46
|Subaru Impreza WRX STI
|3'20
|
+56'17.3
2:21'40.0
|6'56.2
|32
|D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport
|6
|Hyundai i20 N Rally1
|
+59'34.7
2:24'57.4
|3'17.4
|33
|A. Fourmaux A. Coria M-Sport
|16
|Ford Puma Rally1
|
+59'37.4
2:25'00.1
|2.7
|34
|
".
K. Satoshi WELLPINE Motorsport
|47
|Toyota Vitz III RS
|
+1:13'44.6
2:39'07.3
|14'07.2
|35
|
S. Hiroyasu
T. Yasui Muscle Rally
|48
|Toyota Yaris
|
+1:23'50.3
2:49'13.0
|10'05.7
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