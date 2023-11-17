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WRC Japonya Rallisi
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Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider

Toyota'dan Elfyn Evans, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in aldığı ceza ve rallinin erken lideri Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in geçirdiği kazanın ardından Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağının gerçekleştirildiği Japonya'da Cumartesi gününe rahat bir şekilde lider olarak başlayacak.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Güncelleme
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans günün altı etabını, günün son etabından önce bir dakika ceza alan sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'e karşı 14k9.9s'lik avantajla tamamladı. Fransız pilot, beşinci etapta hasar gören GR Yaris'inin kapısını tamir ettirdikten sonra son servisten altı dakika geç çıktı.

Evans Cuma gününe dokuzuncu sırada başladı ancak sabah etaplarındaki aşırı ıslak koşullarda sergilediği etkileyici performansın ardından Hyundai pilotu Thierry Neuville'in 26.0sn önünde ralli liderliğine yükseldi.

Neuville, altıncı etapta kaza sonucu ralliye veda etmeden önce bu farkı 10.5sn'ye düşürdü ancak kaza yapmaktan kurtulamadı.

Evans, "Bu sabah çok iyi hissetmedim, bir dakika kaybediyormuşum gibi hissettim ama açıkçası diğerleri de benzer hisler yaşıyordu. Bu bazen böyle olabiliyor." dedi.

Ogier'in geç aldığı ceza Toyota pilotunu takım arkadaşı ve iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın aralığına düşürdü. Fin sürücü yola ilk çıktığında koşulların en kötüsüyle karşılaştı ancak öğleden sonra hızını arttırarak günü 2dk06.6s geride ve Ogier'in sadece 16.7sn gerisinde 3. sırada bitirmeyi başardı.

WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen Cuma gününe yaptığı güçlü başlangıcı en iyi şekilde değerlendirerek 3dk00.2s geride dördüncü oldu. Norveçli pilot bir dizi etkileyici sürüş gerçekleştirdi, ancak yükselişinde kısmen Rally1 araçlarına kıyasla Rally2 Skoda'sındaki görüş mesafesinin çok daha iyi olması etkili oldu. Rally1 pilotları, sabahki yağmurlu etaplarda ön camları buğulandığı için yavaş kaldılar.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1, Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Toksport WRT 3 Skoda Fabia Evo Rally2

Fotoğraf: M-Sport

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1, Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Toksport WRT 3 Skoda Fabia Evo Rally2

Gregoire Munster, Mikkelsen'in 4.8sn gerisinde beşinci olurken Skoda WRC2 sürücüsü Nikolay Gryazin altıncı oldu.

Esapekka Lappi, M-Sport'tan Ott Tanak'ın (+4m42.8s) ve GR Yaris'in radyatörüne zarar veren ikinci etaptaki kazada zaman kaybettikten sonra öğleden sonra üç etap galibiyeti alan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde, kalan tek Hyundai'yi yedinci sırada servis alanına getirdi.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Hyundai'den Dani Sordo ikinci etapta aynı virajda kaza yaptıktan sonra yarıştan çekildiler.

Günün son etabı Lappi'ye aitti. Finli pilot Toyota Stadium özel etabında Ogier'i 1.0s farkla geride bırakmayı başardı.

Katsuta, düellolarında ralli lideri Evans'ı geride bıraktıktan sonra yan yana süper gerçekleştirilen özel etapta Ogier'in derecesini yakaladı.

Öğleden sonra Ford Puma'sının elektrik sorunlarıyla mücadele eden Tanak, zorlu bir Cuma gününü son özel etapta Rovanpera'ya karşı 0.1s'lik bir zaferle noktaladı.

Japonya Rallisi'nde Cumartesi günü 8 etap gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Japonya Rallisi - 8. etabın ardından sıralama

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1  

1:25'22.7

  
2 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 17 Toyota GR Yaris Rally1 1'00

+1'49.9

1:27'12.6

 1'49.9
3 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1  

+2'06.6

1:27'29.3

 16.7
4 Norway A. Mikkelsen Norway T. Eriksen Toksport WRT 3 20 Škoda Fabia RS Rally2  

+3'00.2

1:28'22.9

 53.6
5 Finland E. Lappi Finland J. Ferm Hyundai Motorsport 4 Hyundai i20 N Rally1  

+3'44.3

1:29'07.0

 44.1
6 N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
 21 Škoda Fabia RS Rally2  

+3'48.3

1:29'11.0

 4.0
7
G. Munster
L. Louka M-Sport
 24 Ford Fiesta Rally2  

+3'52.4

1:29'15.1

 4.1
8 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja M-Sport 8 Ford Puma Rally1  

+4'42.8

1:30'05.5

 50.4
9 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1 1'10

+5'07.9

1:30'30.6

 25.1
10 Finland H. Kovalainen
S. Kitagawa
23 Škoda Fabia R5  

+6'00.2

1:31'22.9

 52.3
11 Poland K. Kajetanowicz Poland M. Szczepaniak 22 Škoda Fabia RS Rally2  

+7'49.1

1:33'11.8

 1'48.9
12 Japan H. Arai
T. Hiroki Ahead Japan Racing Team
 35 Peugeot 208 Rally4  

+8'04.6

1:33'27.3

 15.5
13
A. Toshi
M. Yuichi Subaru Team Arai
 34 Subaru WRX S4 JP4 (VB) '10

+9'14.3

1:34'37.0

 1'09.7
14 Japan O. Fukunaga
M. Saida
26 Škoda Fabia Rally2 evo  

+9'14.3

1:34'37.0

 0.0
15
E. Boland
M. Joseph
28 Citroën C3 Rally2  

+10'53.5

1:36'16.2

 1'39.2
16
D. Chwist
K. Heller
25 Škoda Fabia Rally2 evo  

+11'11.5

1:36'34.2

 18.0
17
S. Imai
J. Farmer
30 Citroën C3 Rally2  

+13'42.4

1:39'05.1

 2'30.9
18
K. Murata
M. Umemoto WELLPINE Motorsport
 39 Toyota GR Yaris  

+15'45.0

1:41'07.7

 2'02.6
19
J. Bailey
S. Peterson
31 Ford Fiesta Rally3  

+15'48.4

1:41'11.1

 3.4
20
M. Hotta
K. Haruo
38 Toyota GR Yaris  

+16'17.2

1:41'39.9

 28.8
21
N. Katsuta
Y. Kimura Toyota Gazoo Racing WRJ
 32 Toyota GR Yaris Rally2 Concept  

+17'06.2

1:42'28.9

 49.0
22
Y. Yamamoto
K. Tachikui K-ONE Racing Team
 40 Toyota GR86  

+18'47.0

1:44'09.7

 1'40.8
23
S. Tomoyuki
A. Yuichi Toyota Gazoo Racing WRJ
 36 Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally '10

+20'12.4

1:45'35.1

 1'25.4
24
N. Toru
M. Toshiro LSCR Rally Team
 44 Toyota GR Yaris  

+24'42.0

1:50'04.7

 4'29.6
25
M. Kunisawa
M. Kihara Kunisawa Net
 41 Renault Clio Rally5  

+25'05.7

1:50'28.4

 23.7
26
M. Díaz-Aboitiz
R. Sanjuan
29 Škoda Fabia RS Rally2  

+27'12.4

1:52'35.1

 2'06.7
27 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1  

+30'07.1

1:55'29.8

 2'54.7
28
T. Koji
S. Takashi Three Five Motorsport
 45 Toyota GR Yaris '40

+30'53.1

1:56'15.8

 46.0
29
T. Aihara
T. Hagino D-Sport Halfway Racing Rally Team
 49 Daihatsu Copen '20

+36'08.3

2:01'31.0

 5'15.2
30
Y. Sasaki
M. Kazuki Team BRIDE
 37 Toyota GR Yaris  

+49'21.1

2:14'43.8

 13'12.8
31
Y. Hagiwara
H. Koichi Team Has Rally
 46 Subaru Impreza WRX STI 3'20

+56'17.3

2:21'40.0

 6'56.2
32 Spain D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport 6 Hyundai i20 N Rally1  

+59'34.7

2:24'57.4

 3'17.4
33 France A. Fourmaux France A. Coria M-Sport 16 Ford Puma Rally1  

+59'37.4

2:25'00.1

 2.7
34
".
K. Satoshi WELLPINE Motorsport
 47 Toyota Vitz III RS  

+1:13'44.6

2:39'07.3

 14'07.2
35
S. Hiroyasu
T. Yasui Muscle Rally
 48 Toyota Yaris  

+1:23'50.3

2:49'13.0

 10'05.7
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