Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider

Evans günün altı etabını, günün son etabından önce bir dakika ceza alan sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'e karşı 14k9.9s'lik avantajla tamamladı. Fransız pilot, beşinci etapta hasar gören GR Yaris'inin kapısını tamir ettirdikten sonra son servisten altı dakika geç çıktı.

Evans Cuma gününe dokuzuncu sırada başladı ancak sabah etaplarındaki aşırı ıslak koşullarda sergilediği etkileyici performansın ardından Hyundai pilotu Thierry Neuville'in 26.0sn önünde ralli liderliğine yükseldi.

Neuville, altıncı etapta kaza sonucu ralliye veda etmeden önce bu farkı 10.5sn'ye düşürdü ancak kaza yapmaktan kurtulamadı.

Evans, "Bu sabah çok iyi hissetmedim, bir dakika kaybediyormuşum gibi hissettim ama açıkçası diğerleri de benzer hisler yaşıyordu. Bu bazen böyle olabiliyor." dedi.

Ogier'in geç aldığı ceza Toyota pilotunu takım arkadaşı ve iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın aralığına düşürdü. Fin sürücü yola ilk çıktığında koşulların en kötüsüyle karşılaştı ancak öğleden sonra hızını arttırarak günü 2dk06.6s geride ve Ogier'in sadece 16.7sn gerisinde 3. sırada bitirmeyi başardı.

WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen Cuma gününe yaptığı güçlü başlangıcı en iyi şekilde değerlendirerek 3dk00.2s geride dördüncü oldu. Norveçli pilot bir dizi etkileyici sürüş gerçekleştirdi, ancak yükselişinde kısmen Rally1 araçlarına kıyasla Rally2 Skoda'sındaki görüş mesafesinin çok daha iyi olması etkili oldu. Rally1 pilotları, sabahki yağmurlu etaplarda ön camları buğulandığı için yavaş kaldılar.

Fotoğraf: M-Sport Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1, Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Toksport WRT 3 Skoda Fabia Evo Rally2

Gregoire Munster, Mikkelsen'in 4.8sn gerisinde beşinci olurken Skoda WRC2 sürücüsü Nikolay Gryazin altıncı oldu.

Esapekka Lappi, M-Sport'tan Ott Tanak'ın (+4m42.8s) ve GR Yaris'in radyatörüne zarar veren ikinci etaptaki kazada zaman kaybettikten sonra öğleden sonra üç etap galibiyeti alan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde, kalan tek Hyundai'yi yedinci sırada servis alanına getirdi.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Hyundai'den Dani Sordo ikinci etapta aynı virajda kaza yaptıktan sonra yarıştan çekildiler.

Günün son etabı Lappi'ye aitti. Finli pilot Toyota Stadium özel etabında Ogier'i 1.0s farkla geride bırakmayı başardı.

Katsuta, düellolarında ralli lideri Evans'ı geride bıraktıktan sonra yan yana süper gerçekleştirilen özel etapta Ogier'in derecesini yakaladı.

Öğleden sonra Ford Puma'sının elektrik sorunlarıyla mücadele eden Tanak, zorlu bir Cuma gününü son özel etapta Rovanpera'ya karşı 0.1s'lik bir zaferle noktaladı.

Japonya Rallisi'nde Cumartesi günü 8 etap gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Japonya Rallisi - 8. etabın ardından sıralama