Japonya Rallisi: Neuville kazandı, Evans lastik patlatınca Hyundai 1-2 yaptı!

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Neuville, Cumartesi günkü etapları Toyota sürücüsü Evans'ın 4 sn önünde lider tamamlaması sayesinde son güne lider başladı.

Ancak iki sürücü arasındaki mücadele, bugün tamamlanan ilk etabın ardından daha da kızıştı. 15. etabın ardı Neuville hâlâ liderdi ancak Evans farkı 0.6 sn'ye kadar düşürmüş, günün kalan 4 etabı öncesinde heyecanı arttırmıştı.

Ancak bu heyecan, 16. etapta Evans'ın lastik patlatarak gerilemesinin ardından sona erdi.

Evans'ın gerilemesinin ardından rahatlayan Neuville, kalan etapları kontrollü bir şekilde geride bıraktı. Son etaplardaki yağmura rağmen sorun yaşamayan Neuville 2 saat, 43 dakika 52 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamlayan isim oldu. Neuville'in galibiyetiyle Hyundai, bu sezonki 5. ralli zaferini elde etti. Bu, Hyundai'in bir sezonda ilk defa bu kadar çok galibiyet aldığı manasına geliyor.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Evans'ın lastik patlatmasıyla bir sıra yükselen Ott Tanak, ralliyi ikinci sırada tamamladı ve böylece Hyundai, rakibi Toyota'nın evinden duble sonucu ile ayrılmış oldu.

Evans'ın yaşadığı sorun sayesinde bir sıra kazanan yerel kahraman Takamoto Katsuta, 3. olarak podyuma çıktı. Bu, Katsuta'nın bu sene kazandığı 2. podyum oldu.

Evans lastik patlatmasının ardından 4. sıraya gerilemişti ancak sondan ikinci etapta da sorunlar yaşayarak 5. sıraya geriledi.

Evans'ın yaşadığı sorunların ardından 8 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier dördüncü sıraya yükseldi. Cuma günü lastik patlattığı için yaklaşık 3 dk kaybeden ve mücadelede gerilere düşen Ogier, böylece Katuta'nın 12 sn gerisinde dördüncü sırada Japonya Rallisi'ni tamamladı.

Evans'ın ralliyi beşinci sırada tamamlamasıyla, Toyota kendi evindeki mücadelede ancak 3, 4 ve 5. olabilmiş oldu.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

M-Sport sürücüsü Gus Greensmith, ralliyi 6. sırada tamamlarken diğer WRC sürücüleri yaşadıkları sorunların ardından gerilerde kaldılar.

WRC2'de kazanan isim Grégoire Munster olurken onu Teemu Sunninen takip etti. Emil Lindholm ise 3. olarak WRC2 şampiyonu oldu.

Eski Formula 1 pilotu Heikki Kovalainen, ilk defa katıldığı WRC mücadelesinde Skoda Fabia WRC2 aracıyla genel klasmanda 10. olmayı başardı.

Şampiyon Kalle Rovanpera, dün yaşadığı sorunların ardından ralliyi ancak 12. sırada tamamlayabildi.

Son iki etapta, Cuma günü 4. etapta kaza yapan ancak Cumartesi günü mücadeleye geri dönen Craig Breen ön plana çıktı. Dört yağmur lastiğiyle risk alan Breen, yağmurun bastırdığı 18. ve 19. etabı, yani Güç Etabı'nı kazandı.

2022 Dünya Ralli Şampiyonası, 12 yıl aranın ardından takvime geri dönen Japonya Rallisi ile sona ermiş oldu.