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WRC Japonya Rallisi
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Japonya Rallisi: Korkunç koşullarda Evans liderliğe yükseldi

Elfyn Evans, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası'nın sezon finalinin gerçekleştirildiği Japonya'da Cuma sabahı, iki Rally1 aracının hasar aldığı aşırı ıslak koşullardan kurtulmayı başararak Hyundai'den Thierry Neuville'i geçti ve liderliğe yükseldi.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota sürücüsü, ekiplerin bu sezon karşılaştığı tartışmasız en zorlu ve tehlikeli koşullarda öne çıkan isim oldu.

Evans, Perşembe gecesinin süper özel etabının ardından dokuzuncu sırada kalsa da, sabahki iki etabı kazandıktan sonra Neuville'e 26.0s fark atarak liderliği ele geçirdi. Organizatörler, olumsuz hava koşullarının tıbbi helikopterin uçmasını engellemesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle sabah bölümündeki son etabı iptal etmek zorunda kaldı.

Toyota'dan Sebastien Ogier, Rally2 Skoda'sıyla Rally1 makinelerini geçmek için çarpıcı bir sürüş sergileyen WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen'in önünde etabı üçüncü sırada tamamladı.

Dünya şampiyonu Kalle Rovnapera, WRC2 yarışçısı Nikolay Gryazin'in 1dk36.4s gerisinde, Hyundai'den Esapekka Lappi ve M-Sport'tan Ott Tanak'ın önünde altıncı olarak servise gitti. Hyundai'den Dani Sordo ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux ikinci etapta yaptıkları kazaların ardından yarıştan çekildiler.

Tahmin edilen şiddetli yağmur ve yol yüzeyindeki yapraklar ve çam iğneleri buz benzeri koşullar yarattı ve bu da sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiği anlamına geliyordu.

İkinci etapta (Isegami Tüneli, 23.67 km) Sordo'nun kilitlenip ağaçlara çarpması ve İspanyol sürücünün 12 ay önce i20N'sinin alev aldığı aynı etapta yarışa veda etmek zorunda kalması nedeniyle başlangıçtan itibaren bir dram yaşandı. Hem sürücü hem de co-pilotu Candido Carrera olaydan yara almadan kurtuldu.

Birkaç dakika önce Toyota'dan Katsuta, ilk bölümlerde en hızlı zamanı yaptıktan sonra aynı yerde yoldan çıktı. Yerel favori etap sonuna ulaşmayı başardı ancak bir sonraki yol bölümünde onarım gerektiren hasarlı radyatör nedeniyle iki dakikadan fazla kaybetti.

M-Sport'tan Fourmaux ise o kadar şanslı değildi çünkü o da aynı noktada yoldan çıkınca, organizatörlerin kırmızı bayrakları çekmesine neden oldu.

Yaşanan dramadan önce, etabın temposunu ikinci sıradan itibaren müthiş bir efor sarf eden Evans belirledi ve en kirli yol koşullarıyla karşılaşan Rovanpera'dan 32.3sn daha hızlı bir zaman elde etti.

Evans etap galibiyetini Toyota takım arkadaşı Ogier'den 4.0s farkla alırken, Neuville 20.8s farkla en hızlı üçüncü isim oldu.

Evans, "Korkunç bir durum. Pek çok yerde çok yavaş hissettim ama diğerlerinde de sınırdaydım. Değerlendirmek imkansızdı." dedi.

Mikkelsen de aynı derecede etkileyiciydi; Norveçli sürücü Rovnapera, Tanak, Lappi ve Katsuta'yı geride bırakarak dördüncü en hızlı zamanı elde etti.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai i20 N Rally1

Üçüncü etapta (Inabu Barajı, 19.38km) görüş mesafesinin düşük olması, birçok Rally1 ekibinin ön camların buğulanmasıyla mücadele etmesine neden oldu.

Yolu görmekte zorlanmasına rağmen Evans ikinci etap galibiyetini almayı başardı ve Neuville'den 10.1sn daha hızlı tamamlayarak liderliğini daha da genişletti.

Neuville koşulları "gerçekten tehlikeli" olarak tanımladı ve bir ralli otomobilinde hiç bu kadar korkmadığını itiraf etti.

Mikkelsen, Skoda'sının ön camının çok daha net olmasından faydalanarak en iyi üçüncü zamanı elde ederek ralliye etkileyici başlangıcını sürdürdü. Evans'tan sadece 16 saniye daha yavaştı.

WRC2'de yarışan Gregoire Munster, Kastuta'nın babası Norihiko Katsuta'nın önünde dördüncü en hızlı zamanı kaydederken, Ogier 38.8s düşerek altıncı oldu. Rovanpera ve Lappi etapta bir dakikadan fazla kaybederken, Tanak ön camından bakmak için Puma'nın içine çömelmek zorunda kaldıktan sonra neredeyse üç dakika kaybetti.

Tanak, "Dürüst olmak gerekirse beni deniz tutmuş gibi hissediyorum. Bir önceki etapta başladı. Ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım bu şekilde sürmek için bir neden yok." dedi.

Takamoto Katsuta hasarlı GR Yaris'ini 1m50s kaybederek finişe getirmeyi başardı.

Yetkililerin dördüncü etabı iptal etmesinin ardından ekipler servise geri döndü. Toyota Stadyumu'ndaki süper özel etaptan önce öğleden sonra etapları devam ediyor.

2023 Japonya Rallisi - 3. etap sonrası sıralama

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1  

36'30.3

  
2 Belgium T. Neuville Belgium M. Wydaeghe Hyundai Motorsport 11 Hyundai i20 N Rally1  

+26.0

36'56.3

 26.0
3 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 17 Toyota GR Yaris Rally1  

+42.6

37'12.9

 16.6
4 Norway A. Mikkelsen Norway T. Eriksen Toksport WRT 3 20 Škoda Fabia RS Rally2  

+44.7

37'15.0

 2.1
5 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1  

+1'36.4

38'06.7

 51.7
6 N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
 21 Škoda Fabia RS Rally2  

+1'40.8

38'11.1

 4.4
7
G. Munster
L. Louka M-Sport
 24 Ford Fiesta Rally2  

+2'01.4

38'31.7

 20.6
8
N. Katsuta
Y. Kimura Toyota Gazoo Racing WRJ
 32 Toyota GR Yaris Rally2 Concept  

+2'06.5

38'36.8

 5.1
9 Finland E. Lappi Finland J. Ferm Hyundai Motorsport 4 Hyundai i20 N Rally1  

+2'23.0

38'53.3

 16.5
10 Finland H. Kovalainen
S. Kitagawa
23 Škoda Fabia R5  

+2'32.3

39'02.6

 9.3
11 Japan O. Fukunaga
M. Saida
26 Škoda Fabia Rally2 evo  

+2'36.7

39'07.0

 4.4
12
A. Toshi
M. Yuichi Subaru Team Arai
 34 Subaru WRX S4 JP4 (VB) '10

+2'50.9

39'21.2

 14.2
13
E. Boland
M. Joseph
28 Citroën C3 Rally2  

+3'00.1

39'30.4

 9.2
14 Poland K. Kajetanowicz Poland M. Szczepaniak 22 Škoda Fabia RS Rally2  

+3'06.0

39'36.3

 5.9
15 Japan H. Arai
T. Hiroki Ahead Japan Racing Team
 35 Peugeot 208 Rally4  

+3'11.1

39'41.4

 5.1
16 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja M-Sport 8 Ford Puma Rally1  

+3'14.1

39'44.4

 3.0
17
D. Chwist
K. Heller
25 Škoda Fabia Rally2 evo  

+3'20.2

39'50.5

 6.1
18
S. Imai
J. Farmer
30 Citroën C3 Rally2  

+3'30.1

40'00.4

 9.9
19
Y. Sasaki
M. Kazuki Team BRIDE
 37 Toyota GR Yaris  

+4'21.4

40'51.7

 51.3
20
J. Bailey
S. Peterson
31 Ford Fiesta Rally3  

+4'23.9

40'54.2

 2.5
21
K. Murata
M. Umemoto WELLPINE Motorsport
 39 Toyota GR Yaris  

+4'32.5

41'02.8

 8.6
22
M. Díaz-Aboitiz
R. Sanjuan
29 Škoda Fabia RS Rally2  

+4'49.8

41'20.1

 17.3
23
M. Hotta
K. Haruo
38 Toyota GR Yaris  

+4'56.0

41'26.3

 6.2
24 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1 1'10

+5'29.1

41'59.4

 33.1
25
Y. Yamamoto
K. Tachikui K-ONE Racing Team
 40 Toyota GR86  

+5'48.3

42'18.6

 19.2
26
N. Toru
M. Toshiro LSCR Rally Team
 44 Toyota GR Yaris  

+6'05.0

42'35.3

 16.7
27
M. Kunisawa
M. Kihara Kunisawa Net
 41 Renault Clio Rally5  

+6'25.1

42'55.4

 20.1
28
".
K. Satoshi WELLPINE Motorsport
 47 Toyota Vitz III RS  

+6'35.0

43'05.3

 9.9
29
T. Koji
S. Takashi Three Five Motorsport
 45 Toyota GR Yaris  

+7'48.7

44'19.0

 1'13.7
30
Y. Hagiwara
H. Koichi Team Has Rally
 46 Subaru Impreza WRX STI '40

+8'37.6

45'07.9

 48.9
31
T. Aihara
T. Hagino D-Sport Halfway Racing Rally Team
 49 Daihatsu Copen  

+8'38.7

45'09.0

 1.1
32
S. Tomoyuki
A. Yuichi Toyota Gazoo Racing WRJ
 36 Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally '10

+13'12.6

49'42.9

 4'33.9
33
S. Hiroyasu
T. Yasui Muscle Rally
 48 Toyota Yaris  

+16'40.7

53'11.0

 3'28.1
34 Spain D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport 6 Hyundai i20 N Rally1  

+19'56.9

56'27.2

 3'16.2
35 France A. Fourmaux France A. Coria M-Sport 16 Ford Puma Rally1  

+19'59.6

56'29.9

 2.7
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