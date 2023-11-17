Japonya Rallisi: Korkunç koşullarda Evans liderliğe yükseldi
Elfyn Evans, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası'nın sezon finalinin gerçekleştirildiği Japonya'da Cuma sabahı, iki Rally1 aracının hasar aldığı aşırı ıslak koşullardan kurtulmayı başararak Hyundai'den Thierry Neuville'i geçti ve liderliğe yükseldi.
Toyota sürücüsü, ekiplerin bu sezon karşılaştığı tartışmasız en zorlu ve tehlikeli koşullarda öne çıkan isim oldu.
Evans, Perşembe gecesinin süper özel etabının ardından dokuzuncu sırada kalsa da, sabahki iki etabı kazandıktan sonra Neuville'e 26.0s fark atarak liderliği ele geçirdi. Organizatörler, olumsuz hava koşullarının tıbbi helikopterin uçmasını engellemesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle sabah bölümündeki son etabı iptal etmek zorunda kaldı.
Toyota'dan Sebastien Ogier, Rally2 Skoda'sıyla Rally1 makinelerini geçmek için çarpıcı bir sürüş sergileyen WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen'in önünde etabı üçüncü sırada tamamladı.
Dünya şampiyonu Kalle Rovnapera, WRC2 yarışçısı Nikolay Gryazin'in 1dk36.4s gerisinde, Hyundai'den Esapekka Lappi ve M-Sport'tan Ott Tanak'ın önünde altıncı olarak servise gitti. Hyundai'den Dani Sordo ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux ikinci etapta yaptıkları kazaların ardından yarıştan çekildiler.
Tahmin edilen şiddetli yağmur ve yol yüzeyindeki yapraklar ve çam iğneleri buz benzeri koşullar yarattı ve bu da sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiği anlamına geliyordu.
İkinci etapta (Isegami Tüneli, 23.67 km) Sordo'nun kilitlenip ağaçlara çarpması ve İspanyol sürücünün 12 ay önce i20N'sinin alev aldığı aynı etapta yarışa veda etmek zorunda kalması nedeniyle başlangıçtan itibaren bir dram yaşandı. Hem sürücü hem de co-pilotu Candido Carrera olaydan yara almadan kurtuldu.
Birkaç dakika önce Toyota'dan Katsuta, ilk bölümlerde en hızlı zamanı yaptıktan sonra aynı yerde yoldan çıktı. Yerel favori etap sonuna ulaşmayı başardı ancak bir sonraki yol bölümünde onarım gerektiren hasarlı radyatör nedeniyle iki dakikadan fazla kaybetti.
M-Sport'tan Fourmaux ise o kadar şanslı değildi çünkü o da aynı noktada yoldan çıkınca, organizatörlerin kırmızı bayrakları çekmesine neden oldu.
Yaşanan dramadan önce, etabın temposunu ikinci sıradan itibaren müthiş bir efor sarf eden Evans belirledi ve en kirli yol koşullarıyla karşılaşan Rovanpera'dan 32.3sn daha hızlı bir zaman elde etti.
Evans etap galibiyetini Toyota takım arkadaşı Ogier'den 4.0s farkla alırken, Neuville 20.8s farkla en hızlı üçüncü isim oldu.
Evans, "Korkunç bir durum. Pek çok yerde çok yavaş hissettim ama diğerlerinde de sınırdaydım. Değerlendirmek imkansızdı." dedi.
Mikkelsen de aynı derecede etkileyiciydi; Norveçli sürücü Rovnapera, Tanak, Lappi ve Katsuta'yı geride bırakarak dördüncü en hızlı zamanı elde etti.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai i20 N Rally1
Üçüncü etapta (Inabu Barajı, 19.38km) görüş mesafesinin düşük olması, birçok Rally1 ekibinin ön camların buğulanmasıyla mücadele etmesine neden oldu.
Yolu görmekte zorlanmasına rağmen Evans ikinci etap galibiyetini almayı başardı ve Neuville'den 10.1sn daha hızlı tamamlayarak liderliğini daha da genişletti.
Neuville koşulları "gerçekten tehlikeli" olarak tanımladı ve bir ralli otomobilinde hiç bu kadar korkmadığını itiraf etti.
Mikkelsen, Skoda'sının ön camının çok daha net olmasından faydalanarak en iyi üçüncü zamanı elde ederek ralliye etkileyici başlangıcını sürdürdü. Evans'tan sadece 16 saniye daha yavaştı.
WRC2'de yarışan Gregoire Munster, Kastuta'nın babası Norihiko Katsuta'nın önünde dördüncü en hızlı zamanı kaydederken, Ogier 38.8s düşerek altıncı oldu. Rovanpera ve Lappi etapta bir dakikadan fazla kaybederken, Tanak ön camından bakmak için Puma'nın içine çömelmek zorunda kaldıktan sonra neredeyse üç dakika kaybetti.
Tanak, "Dürüst olmak gerekirse beni deniz tutmuş gibi hissediyorum. Bir önceki etapta başladı. Ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım bu şekilde sürmek için bir neden yok." dedi.
Takamoto Katsuta hasarlı GR Yaris'ini 1m50s kaybederek finişe getirmeyi başardı.
Yetkililerin dördüncü etabı iptal etmesinin ardından ekipler servise geri döndü. Toyota Stadyumu'ndaki süper özel etaptan önce öğleden sonra etapları devam ediyor.
2023 Japonya Rallisi - 3. etap sonrası sıralama
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|#
|Araç
|Ceza
|Toplam süre
|Ara
|1
|E. Evans S. Martin Toyota Racing
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|
36'30.3
|2
|T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai Motorsport
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|
+26.0
36'56.3
|26.0
|3
|S. Ogier V. Landais Toyota Racing
|17
|Toyota GR Yaris Rally1
|
+42.6
37'12.9
|16.6
|4
|A. Mikkelsen T. Eriksen Toksport WRT 3
|20
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+44.7
37'15.0
|2.1
|5
|K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Racing
|69
|Toyota GR Yaris Rally1
|
+1'36.4
38'06.7
|51.7
|6
| N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
|21
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+1'40.8
38'11.1
|4.4
|7
|
G. Munster
L. Louka M-Sport
|24
|Ford Fiesta Rally2
|
+2'01.4
38'31.7
|20.6
|8
|
N. Katsuta
Y. Kimura Toyota Gazoo Racing WRJ
|32
|Toyota GR Yaris Rally2 Concept
|
+2'06.5
38'36.8
|5.1
|9
|E. Lappi J. Ferm Hyundai Motorsport
|4
|Hyundai i20 N Rally1
|
+2'23.0
38'53.3
|16.5
|10
| H. Kovalainen
S. Kitagawa
|23
|Škoda Fabia R5
|
+2'32.3
39'02.6
|9.3
|11
| O. Fukunaga
M. Saida
|26
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+2'36.7
39'07.0
|4.4
|12
|
A. Toshi
M. Yuichi Subaru Team Arai
|34
|Subaru WRX S4 JP4 (VB)
|'10
|
+2'50.9
39'21.2
|14.2
|13
|
E. Boland
M. Joseph
|28
|Citroën C3 Rally2
|
+3'00.1
39'30.4
|9.2
|14
|K. Kajetanowicz M. Szczepaniak
|22
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+3'06.0
39'36.3
|5.9
|15
| H. Arai
T. Hiroki Ahead Japan Racing Team
|35
|Peugeot 208 Rally4
|
+3'11.1
39'41.4
|5.1
|16
|O. Tanak M. Jarveoja M-Sport
|8
|Ford Puma Rally1
|
+3'14.1
39'44.4
|3.0
|17
|
D. Chwist
K. Heller
|25
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
+3'20.2
39'50.5
|6.1
|18
|
S. Imai
J. Farmer
|30
|Citroën C3 Rally2
|
+3'30.1
40'00.4
|9.9
|19
|
Y. Sasaki
M. Kazuki Team BRIDE
|37
|Toyota GR Yaris
|
+4'21.4
40'51.7
|51.3
|20
|
J. Bailey
S. Peterson
|31
|Ford Fiesta Rally3
|
+4'23.9
40'54.2
|2.5
|21
|
K. Murata
M. Umemoto WELLPINE Motorsport
|39
|Toyota GR Yaris
|
+4'32.5
41'02.8
|8.6
|22
|
M. Díaz-Aboitiz
R. Sanjuan
|29
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+4'49.8
41'20.1
|17.3
|23
|
M. Hotta
K. Haruo
|38
|Toyota GR Yaris
|
+4'56.0
41'26.3
|6.2
|24
|T. Katsuta A. Johnston Toyota Racing
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|1'10
|
+5'29.1
41'59.4
|33.1
|25
|
Y. Yamamoto
K. Tachikui K-ONE Racing Team
|40
|Toyota GR86
|
+5'48.3
42'18.6
|19.2
|26
|
N. Toru
M. Toshiro LSCR Rally Team
|44
|Toyota GR Yaris
|
+6'05.0
42'35.3
|16.7
|27
|
M. Kunisawa
M. Kihara Kunisawa Net
|41
|Renault Clio Rally5
|
+6'25.1
42'55.4
|20.1
|28
|
".
K. Satoshi WELLPINE Motorsport
|47
|Toyota Vitz III RS
|
+6'35.0
43'05.3
|9.9
|29
|
T. Koji
S. Takashi Three Five Motorsport
|45
|Toyota GR Yaris
|
+7'48.7
44'19.0
|1'13.7
|30
|
Y. Hagiwara
H. Koichi Team Has Rally
|46
|Subaru Impreza WRX STI
|'40
|
+8'37.6
45'07.9
|48.9
|31
|
T. Aihara
T. Hagino D-Sport Halfway Racing Rally Team
|49
|Daihatsu Copen
|
+8'38.7
45'09.0
|1.1
|32
|
S. Tomoyuki
A. Yuichi Toyota Gazoo Racing WRJ
|36
|Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally
|'10
|
+13'12.6
49'42.9
|4'33.9
|33
|
S. Hiroyasu
T. Yasui Muscle Rally
|48
|Toyota Yaris
|
+16'40.7
53'11.0
|3'28.1
|34
|D. Sordo C. Carrera Hyundai Motorsport
|6
|Hyundai i20 N Rally1
|
+19'56.9
56'27.2
|3'16.2
|35
|A. Fourmaux A. Coria M-Sport
|16
|Ford Puma Rally1
|
+19'59.6
56'29.9
|2.7
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