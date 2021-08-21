Japonya Rallisi için planlar devam ediyor fakat WRC, COVID-19 durumunu izliyor

Japonya, 11-14 Kasım tarihleri arasında şampiyonanın son yarışına ev sahipliği yapacak fakat artan COVID-19 vakaları, ekim ayında yapılacak Japonya Formula 1 yarışının arka arkaya ikinci kez iptal edilmesine yol açtı.

MotoGP bu hafta Malezya Grand Prix'sini iptal etmişti ve önceki aylarda Japonya Grand Prix'sini de iptal etmişlerdi.

Asya bölgesi pandeminin etkileriyle savaşmaya devam ediyor ve 17-21 Kasım tarihler arasında yapılacak Macau GT3 ve F3 yarışlarının yanı sıra, Suzuka 8 Saat yarışı iptal edildi.

WRC bu sezon COVID-19 nedeniyle bazı zorluklar yaşasa da genel olarak durumla iyi şekilde baş etti. Fakat Japonya'da yapılacak yarış sorun yaratabilir.

Halihazırda WRC personelinin Japonya'ya girişte 14 günlük bir karantinaya maruz kalması gerekecek ve mevcut takvim göz önüne alındığında, önceki ralli 14-17 Ekim tarihleri arasında İspanya'da yapılacak.

WRC yönetimi, şu an için Japonya Rallisi'nin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini ve yarış organizatörü FORUM8 ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

Motorsport.com İtalya, eğer Japonya Rallisi iptal edilirse, Monza Rallisi'nin tıpkı geçen yılın sonunda olduğu gibi bu yıl da takvime ev sahipliği yapacağını öğrendi.

WRC'de sezonun bir sonraki rallisi 9-12 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Motorsport.com, ülkede çıkan yangınlara rağmen bunların ralli etaplarının bulunduğu bölgelerden uzakta yaşanması nedeniyle rallinin normal şekilde gerçekleştirileceğini öğrendi.

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images