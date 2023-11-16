Prime'a abone ol
WRC Japonya Rallisi
Etap raporu

Japonya Rallisi: Hyundai hızlı başladı, Neuville lider

Thierry Neuville, Dünya Ralli Şampiyonası sezon finalinin açılış süper özel etabını kazanmasının ardından Japonya Rallisi'nde erken bir liderlik elde etti.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Hyundai sürücüsü, 2019 Rugby Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 45.000 kişilik Toyota Stadyumu'nda düzenlenen 2,10 km'lik yan yana süper özel etapta en hızlı zamanı yaptı.

Neuville, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'yı başa baş mücadelede 4.0s farkla rahatça geçmeyi başardı. Rovanpera'nın zamanı ancak altıncılık için yeterli oldu.

Rovanpera, "Görünüşe göre bu etapta birçok aracımız gibi biz de oldukça kötüydük."

"Ne yazık ki buraya [bu etaba] iki kez daha gelmemiz gerekiyor, bu yüzden bir şeyler bulmamız gerekiyor." dedi.

Hyundai, Esapekka Lappi'nin Neuville'in 0.7s gerisinde bir zaman elde etmesinin ardından Cuma gününe 1-2 ile girecek. Finli pilot, Toyota'nın sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier ile girdiği mücadeleyi kazandı.

Etabı 4.7s geride sekizinci sırada tamamlayan Ogier, "Hemen dört saniye kaybetmek gerçekten hoş değil ama durum böyle."

"Nedenini kontrol etmemiz gerekiyor. Elbette çok fazla risk almıyordum ama yine de kaybedecek çok şey var." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

M-Sport'tan Ott Tanak, ev sahibi kahraman Takamoto Katsuta'yı 1.7s farkla geçtikten sonra Cuma gününe üçüncü sırada girecek (+1.4s). Katsuta ise Tanak'a karşı verdiği çabanın ardından beşinci sıraya yerleşti.

Dani Sordo, üç Hyundai'nin de ilk dört sırada yer almasını sağladı. İspanyol sürücü Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ı kolaylıkla geçti. Evans, etabı Neuville'in 4.9s gerisinde Rally1 alanının en yavaş ismi olarak tamamladığı için sürüşünden memnun değildi.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford Puma'sıyla yedinci en hızlı zamanı (+4.5s) yaparak Rally1 mücadelesine sorunsuz bir dönüş yaptı.

Nikolay Gryazin en iyi WRC2 yarışçısı olarak ilk 10'u tamamladı.

Ralli, Cuma günü Toyota Stadyumu süper özel etabının tekrarından önce planlanan altı etapla daha geleneksel Japon asfalt etaplarında devam edecek.

Yağmurun, halihazırda yapraklar ve çam iğneleriyle kaplı olan yollarda zorlu koşullar yaratacağı tahmin ediliyor.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür

Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür

WRC
Japonya Rallisi

Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür

Abiteboul: "Hyundai, WRC'nin Red Bull Racing'i olmalı"

Abiteboul: "Hyundai, WRC'nin Red Bull Racing'i olmalı"

WRC
Japonya Rallisi

Abiteboul: "Hyundai, WRC'nin Red Bull Racing'i olmalı" Abiteboul: "Hyundai, WRC'nin Red Bull Racing'i olmalı"

Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”

Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”

WRC
Orta Avrupa Rallisi

Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor” Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”

Son Haberler

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol