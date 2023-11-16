Japonya Rallisi: Hyundai hızlı başladı, Neuville lider

Hyundai sürücüsü, 2019 Rugby Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 45.000 kişilik Toyota Stadyumu'nda düzenlenen 2,10 km'lik yan yana süper özel etapta en hızlı zamanı yaptı.

Neuville, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'yı başa baş mücadelede 4.0s farkla rahatça geçmeyi başardı. Rovanpera'nın zamanı ancak altıncılık için yeterli oldu.

Rovanpera, "Görünüşe göre bu etapta birçok aracımız gibi biz de oldukça kötüydük."

"Ne yazık ki buraya [bu etaba] iki kez daha gelmemiz gerekiyor, bu yüzden bir şeyler bulmamız gerekiyor." dedi.

Hyundai, Esapekka Lappi'nin Neuville'in 0.7s gerisinde bir zaman elde etmesinin ardından Cuma gününe 1-2 ile girecek. Finli pilot, Toyota'nın sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier ile girdiği mücadeleyi kazandı.

Etabı 4.7s geride sekizinci sırada tamamlayan Ogier, "Hemen dört saniye kaybetmek gerçekten hoş değil ama durum böyle."

"Nedenini kontrol etmemiz gerekiyor. Elbette çok fazla risk almıyordum ama yine de kaybedecek çok şey var." dedi.

Fotoğraf: Toyota Racing Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

M-Sport'tan Ott Tanak, ev sahibi kahraman Takamoto Katsuta'yı 1.7s farkla geçtikten sonra Cuma gününe üçüncü sırada girecek (+1.4s). Katsuta ise Tanak'a karşı verdiği çabanın ardından beşinci sıraya yerleşti.

Dani Sordo, üç Hyundai'nin de ilk dört sırada yer almasını sağladı. İspanyol sürücü Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ı kolaylıkla geçti. Evans, etabı Neuville'in 4.9s gerisinde Rally1 alanının en yavaş ismi olarak tamamladığı için sürüşünden memnun değildi.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford Puma'sıyla yedinci en hızlı zamanı (+4.5s) yaparak Rally1 mücadelesine sorunsuz bir dönüş yaptı.

Nikolay Gryazin en iyi WRC2 yarışçısı olarak ilk 10'u tamamladı.

Ralli, Cuma günü Toyota Stadyumu süper özel etabının tekrarından önce planlanan altı etapla daha geleneksel Japon asfalt etaplarında devam edecek.

Yağmurun, halihazırda yapraklar ve çam iğneleriyle kaplı olan yollarda zorlu koşullar yaratacağı tahmin ediliyor.