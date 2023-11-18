Japonya Rallisi: Evans son güne lider giriyor, Katsuta kendi evinde şov yaptı

Toyota pilotu Elfyn Evans, son zamanların en kaotik Cuma günlerinden birini lider tamamlamıştı ve iyi bir avantaja sahipti. Evans, büyük avantajının da yardımıyla Cumartesi sabahı daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Evans buna rağmen bu sabah gerçekleştirilen 4 etaptan 2'sini kazandı ve günü 1 dakika 14 saniyelik bir avantajla ilk sırada tamamladı.

Evans'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Sebastien Ogier ise takım arkadaşından 35 saniye almayı başardı ancak bahsettiğimiz gibi Evans'ın farkı bu noktada oldukça büyük.

Çifte dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, liderden 1 dakika 38 saniye geride üçüncü sıradaydı. Böylelikle Totoya ilk 3 üç sırayı kapatmış oldu.

Fotoğraf: Tomasz Kaliński Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Hyundai'den Esapekka Lappi yedinci başladığı sabah bölümünde; WRC2 sürücüleri Andreas Mikkelsen (+3:54.2s), Gregoire Munster (+3:57.6s) ve Nikolay Gryazin'i (+4m32.8s) geçerek yedinci dördüncü sıraya çıktı. Fin pilot günü liderin 3 dakika 16 saniye kadar gerisinde noktaladı.

Ott Tanak beşinciydi, bugün 4 etap kazanarak güne damga vuran yerel kahraman Takamoto Katsuta ise altıncı sırayı aldı.

Hyundai'den Thierry Neuville, dün altıncı etapta daha ilk virajda kaza yapmıştı. Belçikalı pilot bu sabah ralliye yeniden katılabildi ancak Dani Sordo ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux ikinci etaptaki kazalarının ardından yeniden başlayamadılar.

Fourmaux'nun Ford Puma'sı servis alanına ancak Cuma gecesi saat 22:00'de dönebildi ve takla kafesindeki hasar onarım yapılmasını engelledi.

Cumartesi günü etap galipleri:

9. etap : T. Neuville

10. etap : T. Katsuta

11. etap : E. Evans

12. etap : E. Evans

13. etap : T. Katsuta

14. etap : T. Katsuta

15. etap : T. Katsuta

Japonya Rallisi - 15 etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Sıra / Fark 1 E. Evans Toyota 2:26'30"9 2 S. Ogier Toyota +1'14"3 3 K. Rovanperä Toyota +1'38"9 4 E. Lappi Hyundai +3'16"8 5 O. Tänak M-Sport +3'46"9 6 T. Katsuta Toyota +3'50"5 7 A. Mikkelsen Skoda (WRC2) +5'09"1 8 G. Munster Ford (WRC2) +5'14"6 9 N. Gryazin Skoda (WRC2) +5'52"0

Fotoğraf: Tomasz Kaliński Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Sabah bölümü

9. Etap (Nukata Ormanı, 20.32 km)

Cumartesi sabahı sürücülerin etapta bir güvenlik aracıyla karşılaşmasının ardından yetkililerin dokuzuncu etabı kırmızı bayrakla durdurmasıyla, oldukça ilginç şekilde başladı.

Neuville, etabın ortasında yolun bir tarafına çekilmiş olan güvenlik aracıyla ilk karşılaşan kişi oldu. Neuville aracı geçtikten sonra aracı yol moduna aldı ve yavaşladı, sonrasında Takamoto Katsuta da güvenlik aracının geçti.

Ardından organizatörler kırmızı bayrakları çıkardılar. Güvenlik aracının neden etap ortasında bırakıldığı bilinmiyor.

Kırmızı bayrakların ardından etap devam etti ve Ogier, Evans'ın 3.1 saniye en hızlı isim oldu. Rovanpera ise üçüncüydü.

Fotoğraf: Tomasz Kaliński Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

10. etap

Dokuzuncu etaptaki kırmızı bayraklar nedeniyle gecikmeli başlayan onuncu etapta Katsuta en hızlı isim oldu, onun arkasında Neuville ve Ogier vardı. Ogier, bu etapta Evans'tan 13.3 saniye aldı ama bahsettiğimiz gibi Evans bu noktada temkinli ilerliyordu.

11 ve 12. etaplar

Sabah bölümünün son iki etabı oldukça kısaydı. 2.84 kilometrelik Okazaki City'den iki gez geçildi. Bir önceki etapta Ogier'e zaman kaybeden Evans, bu iki etapta da en hızlı isim olarak 2 saniye geri aldı ve Ogier'e yanıt verdi.

Tanak, iki etapta da Evans'ın arkasındaydı ve sırasıyla 0.1 ile 0.9 saniye kadar geride kaldı.

Fotoğraf: M-Sport Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Öğleden sonra bölümü

13. etap

Öğleden sonra bölümünde yerel kahraman Katsuta'nın şovunu izledik. Japon pilot, 13. etapta en hızlı dereceyi kaydetti. Ogier ise ikinci oldu ve Evans'tan 13.5 saniye aldı.

14. etap

14. etapta enteresan bir şekilde kar gördük, kar yağmaya başladı. İlk çıkan pilotlar kardan pek etkilenmediler, Katsuta da bunlardan biriydi ve bu kuru/ıslak etabın en hızlısı oldu.

Ancak etaba daha sonra başlayanlar, kardan oldukça etkilendiler. Kar, yollar beklendiğinden daha da kayganlaştırdı. Evans da bu çetrefilli koşullarda etaba son başlayan isimlerden biriydi ve koşullar onun için daha kötüydü.

Evans, bu etapta Ogier'e 11.4 saniye kaybederken; Rovanpera da takım arkadaşından 28 saniye aldı.

15. etap

Günün son etabı hızlıydı ve diğer etaplara göre nispeten daha temizdi. Katsuta bu etabı da kazanarak üst üste 3. etap zaferini aldı.

Rovanpera, Evans ve Ogier ise onu takip ettiler. Japonya Rallisi, yarın Toyota Stadyumunda gerçekleştirilecek 2.1 kilometrelik özel etabın ardından sona erecek.

Japonya Rallisi - 15 etabın ardından genel klasman: