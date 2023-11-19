Japonya Rallisi: Sezon finalini Evans kazandı, Toyota kendi evinde 1-2-3 yaptı!

Evans, aşırı ıslak koşulların ve hatta kar yağışlarının üstesinden gelmek için etkileyici bir performans sergiledi ve sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'e 1dk17.7sn fark attı.

Toyota, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın 1dk46.5s geride podyumu tamamlamasıyla 22 etaplık asfalt etkinliğini tam anlamıyla domine etti.

Evans dört gün süren etkinlik boyunca dört en hızlı zamana imza attı, ancak zafer için gerekli platformu sağlayan Cuma günü korkunç ıslak koşullarda sergilediği muhteşem performans oldu.

Gallerli pilot, Perşembe günkü Toyota Stadyumu süper özel etabının ardından Cuma gününe dokuzuncu sırada başladı ancak yapraklar ve çam iğneleriyle daha da kaygan hale gelen yollarda gösterdiği cesur performansın ardından ikinci etabın sonunda 26.0s'lik bir liderliğe yükseldi

Tüm Rally1 araçlarını etkileyen buğulu ön camların neden olduğu görüş mesafesinin azalması da mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

Organizatörler koşulların ciddiyeti nedeniyle dördüncü etabı iptal etti.

Hyundai'den Thierry Neuville Evans'ın en yakın rakibi olarak ortaya çıktı. Belçikalı pilot, altıncı etabın ilk virajında yoldan çıkmadan önce 10.5 saniye içindeydi ancak orada umutları sona erdi. Neuville Cumartesi günü ralliye yeniden katıldı ve bonus Güç Etabı puanlarının tamamını aldı.

Neuville'in yaşadığı kaza, Evans'a Ogier'e karşı 44.4s'lik bir fark sağladı ve bu fark gün sonunda 1dk49.9s'ye çıktı. Ogier, GR Yaris'inin şasisinde beşinci etapta bir bariyere temas sonucu meydana gelen onarımın ardından servisten altı dakika geç ayrıldıktan sonra bir dakika ceza aldı.

Evans, Cumartesi öğleden sonra kısa süreliğine kar yağması nedeniyle değişken hava koşullarından etkilendi, ancak Toyota sürücüsü zaferini Ogier'den almak için rallinin tamamında kontrolü elinde tuttu. Bu sonuç Evans'ın şampiyonadaki ikinciliğini perçinledi.

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rovanpera'nın zafer iddiası Cuma günü sadece üç etap sonunda 1dk36.4s kaybetmesiyle sekteye uğradı. Buğulu bir ön cam nedeniyle sorun yaşayan Finli pilot, sezonun en zor koşulları olduğunu belirttiği koşulların en kötüsüyle karşı karşıya kaldı.

Rovanpera zaman kaybını telafi edemedi ve sonuçta Esapekka Lappi'nin (+2m50.3s) kullandığı kalan tek Hyundai'nin önünde üçüncülüğe razı oldu.

Lappi, etkinliğin büyük bölümünde i20N'in direksiyonunda güven mücadelesi verdi ve Cuma gününün sonunda kendisini yedinci sırada buldu. Fin sürücü, Pazar günkü etaplarda Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın baskısına rağmen dördüncü sıradaki yerini korudu.

Katsuta, ikinci etapta ağaçlara çarparak GR Yaris'inin radyatörüne zarar vermeseydi kendisini zafer mücadelesinin içinde bulabilirdi. Japon sürücü daha sonra dokuzunculuktan beşinciliğe (+3m10.3s) müthiş bir geri dönüş yaptı ve bu süreçte diğer tüm sürücülerden daha fazla olmak üzere 10 etap galibiyeti elde etti.

M-Sport'tan Ott Tanak, Cuma günü kendisine üç dakikadan fazla zaman kaybettiren buğulanmış ön camın bir başka kurbanıydı. 2019 Dünya Şampiyonu, Ford Puma'sındaki elektrik sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen beşinci sıraya yükseldi.

Tanak, gelecek yıl Hyundai'ye geçmeden önce M-Sport için katıldığı son yarışta finişte altıncı sıraya geriledi.

Hyundai'den Dani Sordo ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Rally1'e geri dönerken, Katsuta'nın ikinci etapta radyatörüne zarar verdiği aynı virajda kaza yaparak rallilerini erken sonlandırdılar.

WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen dördüncü sınıf birinciliğini elde ederken genel klasmanda yedinci oldu. Mikkelsen, Cuma günkü etkileyici performansının ardından Cumartesi gününe dördüncü sırada girmeyi başardı. İlk 10'u Rally2 yarışmacıları Nikolay Gryazin, Kajetan Kajetanowicz ve Rally4 pilotu Hiroki Arai tamamladı.