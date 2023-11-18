Japonya Rallisi: Evans rahat bir şekilde zafere gidiyor, Toyota 1-2-3!
Toyota'dan Elfyn Evans, Japonya Rallisi'nde Cumartesi gününü bir dakikadan fazla farkla önde tamamlamasının ardından sezonun üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası galibiyeti yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Evans, Cuma günkü zorlu ıslak koşullarda başrol oynadıktan sonra bugünkü sekiz etaba takım arkadaşı Sebastien Ogier'in 1 dk 49.9s önünde lider başladı.
Evans ile Ogier arasındaki fark Cumartesi günkü etapların tamamlanmasının ardından kapansa da, Gallerli sürücü Pazar günkü son altı etaba 1 dk 15.0sn'lik bir farkla girecek.
Toyota, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın günü 1 dk 40.6sn geride üçüncü sırada tamamlamasıyla kendi topraklarında podyumu kapatma yolunda ilerlemeye devam etti.
Esapekka Lappi'nin kalan tek Hyundai'si Cumartesi gününe yedinci sırada başladıktan sonra günü dördüncü sırada tamamladı.
M-Sport'tan Ott Tanak, günün son etabında altıncı sıradaki Toyota'dan Takamoto Katsuta ile arasındaki farkı 14.9 sn'ye çıkarmayı başardı.
WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen ile Gregoire Munster, Nikolay Gryazin ve Kajetan Kajetanowicz ilk 10'u tamamladılar.
Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1
Lappi, günün son etabına ev sahipliği yapan yan yana Toyota Stadium etabında üçüncü geçişinde zafere ulaştı. Finli pilot ralli lideri Evans'ı 2.9 sn farkla rahatça geride bıraktı.
Tanak, düellolarında ıslak zemin lastikli Rovanpera'yı yenmeyi başararak Lappi'nin 1.5 sn gerisinde ikinci en hızlı zamanı elde etti.
Duygusal Katsuta, Ogier'i başa baş mücadelede 1.0 s farkla yenerek salonu dolduran kalabalığı sevindirdi.
Katsuta, "Tüm taraftarlara teşekkürler. Stadyumda çok fazla insan var ve kesinlikle yarın sonuna kadar zorlayabildiğim kadar zorlamak istiyorum." dedi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|#
|Araç
|Ceza
|Toplam süre
|Ara
|1
|E. Evans S. Martin Toyota Racing
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|
2:26'30.9
|2
|S. Ogier V. Landais Toyota Racing
|17
|Toyota GR Yaris Rally1
|1'00
|
+1'14.3
2:27'45.2
|1'14.3
|3
|K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Racing
|69
|Toyota GR Yaris Rally1
|
+1'38.9
2:28'09.8
|24.6
|4
|E. Lappi J. Ferm Hyundai Motorsport
|4
|Hyundai i20 N Rally1
|
+3'16.8
2:29'47.7
|1'37.9
|5
|O. Tanak M. Jarveoja M-Sport
|8
|Ford Puma Rally1
|
+3'46.9
2:30'17.8
|30.1
|6
|T. Katsuta A. Johnston Toyota Racing
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|1'10
|
+3'50.5
2:30'21.4
|3.6
|7
|A. Mikkelsen T. Eriksen Toksport WRT 3
|20
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+5'09.1
2:31'40.0
|1'18.6
|8
|
G. Munster
L. Louka M-Sport
|24
|Ford Fiesta Rally2
|
+5'14.6
2:31'45.5
|5.5
|9
| N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
|21
|Škoda Fabia RS Rally2
|
+5'52.0
2:32'22.9
|37.4
|10
| H. Kovalainen
S. Kitagawa
|23
|Škoda Fabia R5
|
+8'22.5
2:34'53.4
|2'30.5
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