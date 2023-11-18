Japonya Rallisi: Evans rahat bir şekilde zafere gidiyor, Toyota 1-2-3!

Evans, Cuma günkü zorlu ıslak koşullarda başrol oynadıktan sonra bugünkü sekiz etaba takım arkadaşı Sebastien Ogier'in 1 dk 49.9s önünde lider başladı.

Evans ile Ogier arasındaki fark Cumartesi günkü etapların tamamlanmasının ardından kapansa da, Gallerli sürücü Pazar günkü son altı etaba 1 dk 15.0sn'lik bir farkla girecek.

Toyota, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın günü 1 dk 40.6sn geride üçüncü sırada tamamlamasıyla kendi topraklarında podyumu kapatma yolunda ilerlemeye devam etti.

Esapekka Lappi'nin kalan tek Hyundai'si Cumartesi gününe yedinci sırada başladıktan sonra günü dördüncü sırada tamamladı.

M-Sport'tan Ott Tanak, günün son etabında altıncı sıradaki Toyota'dan Takamoto Katsuta ile arasındaki farkı 14.9 sn'ye çıkarmayı başardı.

WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen ile Gregoire Munster, Nikolay Gryazin ve Kajetan Kajetanowicz ilk 10'u tamamladılar.

Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Lappi, günün son etabına ev sahipliği yapan yan yana Toyota Stadium etabında üçüncü geçişinde zafere ulaştı. Finli pilot ralli lideri Evans'ı 2.9 sn farkla rahatça geride bıraktı.

Tanak, düellolarında ıslak zemin lastikli Rovanpera'yı yenmeyi başararak Lappi'nin 1.5 sn gerisinde ikinci en hızlı zamanı elde etti.

Duygusal Katsuta, Ogier'i başa baş mücadelede 1.0 s farkla yenerek salonu dolduran kalabalığı sevindirdi.

Katsuta, "Tüm taraftarlara teşekkürler. Stadyumda çok fazla insan var ve kesinlikle yarın sonuna kadar zorlayabildiğim kadar zorlamak istiyorum." dedi.