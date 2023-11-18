Prime'a abone ol
WRC Japonya Rallisi
Yarış ayak raporu

Japonya Rallisi: Evans rahat bir şekilde zafere gidiyor, Toyota 1-2-3!

Toyota'dan Elfyn Evans, Japonya Rallisi'nde Cumartesi gününü bir dakikadan fazla farkla önde tamamlamasının ardından sezonun üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası galibiyeti yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Güncelleme
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans, Cuma günkü zorlu ıslak koşullarda başrol oynadıktan sonra bugünkü sekiz etaba takım arkadaşı Sebastien Ogier'in 1 dk 49.9s önünde lider başladı.

Evans ile Ogier arasındaki fark Cumartesi günkü etapların tamamlanmasının ardından kapansa da, Gallerli sürücü Pazar günkü son altı etaba 1 dk 15.0sn'lik bir farkla girecek.

Toyota, iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera'nın günü 1 dk 40.6sn geride üçüncü sırada tamamlamasıyla kendi topraklarında podyumu kapatma yolunda ilerlemeye devam etti.

Esapekka Lappi'nin kalan tek Hyundai'si Cumartesi gününe yedinci sırada başladıktan sonra günü dördüncü sırada tamamladı.

M-Sport'tan Ott Tanak, günün son etabında altıncı sıradaki Toyota'dan Takamoto Katsuta ile arasındaki farkı 14.9 sn'ye çıkarmayı başardı.

WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen ile Gregoire Munster, Nikolay Gryazin ve Kajetan Kajetanowicz ilk 10'u tamamladılar.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Lappi, günün son etabına ev sahipliği yapan yan yana Toyota Stadium etabında üçüncü geçişinde zafere ulaştı. Finli pilot ralli lideri Evans'ı 2.9 sn farkla rahatça geride bıraktı.

Tanak, düellolarında ıslak zemin lastikli Rovanpera'yı yenmeyi başararak Lappi'nin 1.5 sn gerisinde ikinci en hızlı zamanı elde etti.

Duygusal Katsuta, Ogier'i başa baş mücadelede 1.0 s farkla yenerek salonu dolduran kalabalığı sevindirdi.

Katsuta, "Tüm taraftarlara teşekkürler. Stadyumda çok fazla insan var ve kesinlikle yarın sonuna kadar zorlayabildiğim kadar zorlamak istiyorum." dedi.

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Pilot / Co-pilot # Araç Ceza Toplam süre Ara
1 United Kingdom E. Evans United Kingdom S. Martin Toyota Racing 33 Toyota GR Yaris Rally1  

2:26'30.9

  
2 France S. Ogier France V. Landais Toyota Racing 17 Toyota GR Yaris Rally1 1'00

+1'14.3

2:27'45.2

 1'14.3
3 Finland K. Rovanperä Finland J. Halttunen Toyota Racing 69 Toyota GR Yaris Rally1  

+1'38.9

2:28'09.8

 24.6
4 Finland E. Lappi Finland J. Ferm Hyundai Motorsport 4 Hyundai i20 N Rally1  

+3'16.8

2:29'47.7

 1'37.9
5 Estonia O. Tanak Estonia M. Jarveoja M-Sport 8 Ford Puma Rally1  

+3'46.9

2:30'17.8

 30.1
6 Japan T. Katsuta Ireland A. Johnston Toyota Racing 18 Toyota GR Yaris Rally1 1'10

+3'50.5

2:30'21.4

 3.6
7 Norway A. Mikkelsen Norway T. Eriksen Toksport WRT 3 20 Škoda Fabia RS Rally2  

+5'09.1

2:31'40.0

 1'18.6
8
G. Munster
L. Louka M-Sport
 24 Ford Fiesta Rally2  

+5'14.6

2:31'45.5

 5.5
9 N. Gryazin
K. Aleksandrov Toksport WRT 3
 21 Škoda Fabia RS Rally2  

+5'52.0

2:32'22.9

 37.4
10 Finland H. Kovalainen
S. Kitagawa
23 Škoda Fabia R5  

+8'22.5

2:34'53.4

 2'30.5
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Japonya Rallisi: Evans son güne lider giriyor, Katsuta kendi evinde şov yaptı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
FIA, Japonya Rallisi'ne dahil olan güvenlik aracına açıklık getirdi

FIA, Japonya Rallisi'ne dahil olan güvenlik aracına açıklık getirdi

WRC
Japonya Rallisi

FIA, Japonya Rallisi'ne dahil olan güvenlik aracına açıklık getirdi FIA, Japonya Rallisi'ne dahil olan güvenlik aracına açıklık getirdi

Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider

Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider

WRC
Japonya Rallisi

Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider Japonya Rallisi: Neuville'in kazası, Ogier'in cezası sonrası Evans rahat bir şekilde lider

FIA: "2027 WRC kurallarında mevcut Rally1 araçlarının %80'i korunacak"

FIA: "2027 WRC kurallarında mevcut Rally1 araçlarının %80'i korunacak"

WRC

FIA: "2027 WRC kurallarında mevcut Rally1 araçlarının %80'i korunacak" FIA: "2027 WRC kurallarında mevcut Rally1 araçlarının %80'i korunacak"

Son Haberler

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

MGP MotoGP
Katar GP

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

MOT3 Moto3
Losail

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol