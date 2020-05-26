İzle: 1980'li yılların ralli şampiyonları

1980'li yıllar Dünya Ralli Şampiyonası açısından teknik yeniliklerin ön plana çıktığı, görsel açıdan harika araçların olduğu senelerdi.

Spor, teknoloji açısından dönüm noktasını bu yıllarda gördü. İzlemesi keyifli ancak sürüşü tehlikeli olan Grup B araçları bu dönemde etaplara çıktı.

1986 Korsika Rallisi'nde Henri Toivonen'in geçirdiği korkunç kaza bu dönemin sonu oldu ve WRC Grup A araçlarına dönüş yaptı.

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