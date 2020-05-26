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WRC / Nostalji

İzle: 1980'li yılların ralli şampiyonları

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Çeviren: Abdullah Çelik
26 May 2020 14:41

Bu içeriğimizde, Motorsport.tv'de yer alan Duke Archieves kanalından normalde ücretli olan ancak bugünlerde ücretsiz olarak sizlere sunulan 1980'lerin ralli şampiyonları videosunu paylaşıyoruz.

1980'li yıllar Dünya Ralli Şampiyonası açısından teknik yeniliklerin ön plana çıktığı, görsel açıdan harika araçların olduğu senelerdi.

Spor, teknoloji açısından dönüm noktasını bu yıllarda gördü. İzlemesi keyifli ancak sürüşü tehlikeli olan Grup B araçları bu dönemde etaplara çıktı.

1986 Korsika Rallisi'nde Henri Toivonen'in geçirdiği korkunç kaza bu dönemin sonu oldu ve WRC Grup A araçlarına dönüş yaptı.

Geçmişe dair daha fazla video izlemek için Motorsport.tv'ye aylık 4.5 Euro'ya abone olabilirsiniz.

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