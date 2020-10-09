İtalya WRC: Sordo, Suninen ve Neuville'in önünde lider

Ön grupta mücadele eden isimlerin çoğunun ilk etapta temkinli başlamasının ardından M-Sport'tan Teemu Suninen güne etkileyici bir başlangıç yaptı.

Sardinya'da WRC3 ve WRC2'de kazanan Suninen, ilk etapta temiz yol avantajını kullandı ve 12 sn'den fazla farkla ilk sırada yer aldı.

Hyundai'nin 3. aracındaki dönüşümlü sürücülerden birisi olan Sordo da yol avantajını kullandı ve ikinci etapta en hızlı isim oldu.

İtalya'da ilk gün en dezavantajlı isim şampiyona lideri Elfyn Evans oldu. Toyota sürücüsü, yola çıkan ilk isimdi ancak 3. etapta en hızlı isim olmayı başardı.

Sabah etapları, ilk etabın tersten koşulmasıyla sona erdi. Suninen, ilk etaptaki performansını tekrarlayamadı ve sabah bölümünü Sordo 7.5 sn farkla ilk sırada tamamladı.

Servis bölümünde mekanikerler ve mühendisler yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Yoğun çalışma yapılan isimlerden birisi de Hyundai pilotu Ott Tanak'tı. Estonyalı pilot aracının ön bölümünde yaşanan gizemli bir sorun nedeniyle sabah bölümünde 2 dk zaman kaybetti. Takım, i20 WRC'yi neredeyse yeniden yapmak zorunda kaldı.

Ön bölüm mücadelesinde yer alabilecek iki isim, rallinin başında sorun yaşadılar. Esapekka Lappi, 2. etapta motor sorunu yaşarken Toyota'nın 3. aracında yer alan Takamoto Katsuta 4. etapta takla attı.

Servis bölümünün ardından iki etap daha koşuldu. Sordo, her ikisini birden kazanarak en yakın rakibiyle 17 sn fark açtı. Hyundai'den Thierry Neuville, 5. etapta en hızlı isim olacak gibiydi ancak bir virajda motor stop etti ve Neuville motoru yeniden çalıştırana kadar çok zaman kaybetti.

Suninen 17 sn geride 2. olurken Neuville 35 sn geride 3. oldu. Onun hemen arkasında Senastien Ogier yer alıyor.

Hyundai'nin B takımı ile yarışan Pierre Louis Loubet, WRC'deki henüz 3. mücadelesine rağmen güçlü sürüş yapıyor. Loubet, 6. etapta en hızlı 4. zamanı elde ederek etkilemeyi başardı.

İtalya'da ikinci gün, ilk günün lideri Sordo yola çıkan ilk isim olacak ve yolu temizlemek zorunda kalacak.