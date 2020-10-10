İtalya WRC: Sordo hâlâ lider, Ogier ikinci
paylaşım
yorumlar
Dani Sordo, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağının gerçekleştirildiği İtalya'da cumartesi gününü Sebastien Ogier ve Thierry Neuville'in önünde ilk sırada tamamladı.
Dün en yakın rakibi Teemu Suninen'in 17 sn önünde yer alan Sordo, bugün pozisyonunu korudu. El freninde sorun yaşayan Suninen gerilerken, dünü 35 ve 36 sn geride tamamlayan Sebastien Ogier ve Thierry Neuville, 27 ve 28 sn geride 2. ve 3. oldular. Böylece son gün öncesinde Sordo, önemli bir avantaj yakalamış oldu.
Elfyn Evans, Cumartesi gününü 4. sırada tamamlarken Suninen onun 8 sn gerisinde 5. oldu. Evans ralliyi sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, şampiyona liderliğini sürdürecek gibi görünüyor.
Sardinya Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 4 etapla sona erecek.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Dani Sordo
Carlos delBarrio
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:14'35.500
|2
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|2:15'02.900
|27.400
|27.400
|3
| Thierry Neuville
Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:15'04.400
|28.900
|1.500
|4
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|2:15'33.900
|58.400
|29.500
|5
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|2:15'42.400
|1'06.900
|8.500
|6
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:17'00.800
|2'25.300
|1'18.400
|7
| Pierre-Louis Loubet
Vincent Landais
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:18'12.500
|3'37.000
|1'11.700
|8
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|Hyundai i20 R5
|2:21'34.200
|6'58.700
|3'21.700
|9
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2:21'44.700
|7'09.200
|10.500
|10
| Pontus Tidemand
Patrik Barth
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2:22'23.600
|7'48.100
|38.900
|Tüm sonuçları görüntüle
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|İtalya Rallisi
|Pilotlar
|Dani Sordo
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|Nick Garton
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
İtalya WRC: Sordo hâlâ lider, Ogier ikinci
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov