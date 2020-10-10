İtalya WRC: Sordo hâlâ lider, Ogier ikinci

Dün en yakın rakibi Teemu Suninen'in 17 sn önünde yer alan Sordo, bugün pozisyonunu korudu. El freninde sorun yaşayan Suninen gerilerken, dünü 35 ve 36 sn geride tamamlayan Sebastien Ogier ve Thierry Neuville, 27 ve 28 sn geride 2. ve 3. oldular. Böylece son gün öncesinde Sordo, önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Elfyn Evans, Cumartesi gününü 4. sırada tamamlarken Suninen onun 8 sn gerisinde 5. oldu. Evans ralliyi sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, şampiyona liderliğini sürdürecek gibi görünüyor.

Sardinya Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 4 etapla sona erecek.