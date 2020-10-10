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WRC / İtalya Rallisi / Yarış ayak raporu

İtalya WRC: Sordo hâlâ lider, Ogier ikinci

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Dani Sordo, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağının gerçekleştirildiği İtalya'da cumartesi gününü Sebastien Ogier ve Thierry Neuville'in önünde ilk sırada tamamladı.

Dün en yakın rakibi Teemu Suninen'in 17 sn önünde yer alan Sordo, bugün pozisyonunu korudu. El freninde sorun yaşayan Suninen gerilerken, dünü 35 ve 36 sn geride tamamlayan Sebastien Ogier ve Thierry Neuville, 27 ve 28 sn geride 2. ve 3. oldular. Böylece son gün öncesinde Sordo, önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Elfyn Evans, Cumartesi gününü 4. sırada tamamlarken Suninen onun 8 sn gerisinde 5. oldu. Evans ralliyi sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, şampiyona liderliğini sürdürecek gibi görünüyor.

Sardinya Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilecek 4 etapla sona erecek.

 

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark Ara
1 Spain Dani Sordo
Spain Carlos delBarrio 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:14'35.500    
2 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 2:15'02.900 27.400 27.400
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:15'04.400 28.900 1.500
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 2:15'33.900 58.400 29.500
5 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC 2:15'42.400 1'06.900 8.500
6 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:17'00.800 2'25.300 1'18.400
7 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:18'12.500 3'37.000 1'11.700
8 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		Hyundai i20 R5 2:21'34.200 6'58.700 3'21.700
9 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		Škoda Fabia Rally2 evo 2:21'44.700 7'09.200 10.500
10 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		Škoda Fabia Rally2 evo 2:22'23.600 7'48.100 38.900
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Pilotlar Dani Sordo
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Nick Garton

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