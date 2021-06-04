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WRC / İtalya Rallisi Haberler

İtalya Rallisi: Tanak lider, Rovanpera ve Suninen erken veda etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Aksiyon dolu sabah bölümünün ardından 4 etabı da kazanan Ott Tanak ilk sırada bulunurken; ilk etapların ardından Kalle Rovanpera ve Teemu Suninen kaza yaparak ralliye veda etti.

İtalya Rallisi: Tanak lider, Rovanpera ve Suninen erken veda etti

Tanak; çetrefilli, sıcak ve sert çakıl zeminde gerçekleştirilen ilk 4 etabı kazanarak, sabah bölümünü Hyundai takım arkadaşı Dani Sordo'nun 16.9 saniye önünde lider tamamladı.

Sardinya Rallisi'ni daha önce iki kez kazanan Sordo, lastikleriyle problem yaşadı. Temposu oldukça güçlü gözüken Rovanpera'nın sağ süspansiyonunu kırmasının ardından Sordo ikinci sıraya yükseldi.

Şampiyona lideri Sebastian Loeb, rotalara ilk kez çıkarak en kirli zeminlerde yarışsa da liderin sadece 18.7 saniye arkasında 3. sırada yer alıyor.

Portekiz Grand Prix'sini kazananı Elfyn Evans, araçta rahat hissetmiyordu ve sabah bölümünü Tanak'ın 41.5 saniye arkasında altıncı sırada tamamladı. Beşinci sıra Thierry Neuville'e  gitti. Neuville, ilk iki etapta sıkıntılar yaşasa da geri dönmeyi başardı. Dördüncü sırayı ise Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta aldı.

M-Sport pilotu Suninen ise takla atarak ralliye veda etti.

Rallinin ilk etabında Tanak oldukça hızlıydı. 22.29km uzunluğundaki en uzun etabı olan bu etaba 4. sırada çıkan Tanak, ilk etabı Rovanpera'nın 1.6 sn önünde tamamladı.

Suninen ise ilk etapta takla atarak ralliye veda etti.

 

Ford sürücüsü, viraja çok hızlı girdi ve yokuştan yuvarlandı. Suninen ve kopilotu Mikko Markkula kazanın ardından araçlarını çevirmeyi başarsalar da ralliye devam edemediler.

M-Sport, sonrasında Sunninen'in bugün ralliye dönmeyeceğini doğruladı.

Konu hakkında konuşan Sunninen, şu ifadeleri kullandı: “Maalesef bugün Rally d’Italia'daki işimiz bitti.” 

"İlk etapta yoldan kaydık ve sıkıştık. Aracın tamir edilmesi gerek, umarım yarın devam edebiliriz."

Tanak, 2. etapta da 1.4 sn farkla en hızlı pilot oldu. Ogier, rotaya ilk çıkan pilot olmasına rağmen bölümü ikinci sırada tamamladı. Neuville ve Evans ise sıkıntı yaşamaya devam etti.

Günü hakkında konuşan Evans, "İyi bir ritme sahip değildik ve havada toz vardı. Aracı hızlı süremiyorum, güvenemiyorum. Bu alanda çok vakit kaybediyoruz." dedi.

Evans ise şunları ekledi: "Genel olarak araçta güvenim yok. Bu sabah, [araç] iyi çalışmıyor."

Tanak, Sordo'nun 1.2 sn önünde 3. etabını da kazandı. Rovenpara ise 3. sırada yer almaya devam etti.

Sordo, etap hakkında "Lastiklerle alakalı bir sorun yaşıyordum ve yine lastiklerle alakalı ufak sorunlar yaşadım. Dikkatli olmam gerek. Çok zorlayamadım." ifadelerini kullandı.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Neuville, 3. etapta kendini biraz buldu ve üçüncü etabı Tanak'ın sadece 3.5 saniye arkasında tamamladı.

Tanak, dördüncü etabı da kazanarak sabah bölümünü kapamış oldu. Sordo, son etabı da ikinci sırada tamamladı. Ogier ise Sordo'nun 0.1 sn arkasında 3. sırada yer aldı.

Son etapta bir taşa çarpan Rovanpera, sağ süspansiyonu kırdı. 

WRC2'de Citroen pilotu Mads Ostberg lider durumda. İkinci sırada ise Hyundai sürücüsü Jari Huttunen bulunuyor.  Andreas Mikkelsen, sabah seansında takla atarak üç buçuk dakika kaybetti.

Sean Johsnton da sabah seansında takla atarken; Adrien Fourmaux, bir kayaya çarparak zıpladı ve süspansiyonuna zarar verdi. Fransız genç yıldızın yarın aksiyona dönmesi bekleniyor.

WRC3'te ise Yohan Rossel, Kajetan Kajetanowicz'İn 4.9 saniye önünde lider.

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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Editör Tom Howard

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